Lewis Hamilton confirmou que pretende continuar apoiando jovens pilotos mesmo após o fim de sua própria carreira nas pistas. O heptacampeão da Fórmula 1 comparou o início de sua carreira com a atual leva de novatos que competem na temporada 2025.

“É ótimo ver o talento jovem surgindo. Lembro de quando cheguei aqui em 2007 e era um deles,” disse Hamilton. “É uma experiência incrível, mas antes de chegar aqui, você tem todas essas ideias pré-concebidas sobre como seria. Na maioria das vezes, não é nada do que você imaginava".

Ele continuou, falando sobre a pressão extra que esses pilotos enfrentam hoje em comparação com quando ele começou na F1 há mais de uma década.

“Talvez a pilotagem seja semelhante, mas aí tem todas as outras coisas ao redor, e a pressão é enorme, esses jovens são bombardeados com perguntas e, obviamente, as redes sociais,” continuou. “Mas acho que todos estão lidando muito bem com isso".

O piloto da Ferrari foi questionado repetidamente nesta temporada sobre o desempenho de vários pilotos novatos que entraram na categoria. No Brasil, país natal do novato da Sauber, Gabriel Bortoleto, ele confirmou que continuará apoiando a próxima geração de pilotos em vez de criticá-los, mesmo após sua aposentadoria.

"Sempre quis ser piloto. Mesmo quando eu sair daqui, sempre serei alguém que apoia a juventude. Você ouve tantas coisas negativas vindas dessas pessoas mais velhas. Esses pilotos mais velhos que, na maioria das vezes, não conquistaram muito".

"Eu adoro ver esses caras mantendo a cabeça baixa [focando na pista]. Fazendo isso com um sorriso e fazendo o que amam. E tendo sucesso. Estou tão empolgado quanto vocês para ver a evolução das carreiras deles".

Franco Colapinto, Alpine Foto por: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Os pilotos novatos desta temporada têm sido um assunto forte ao longo do ano. Mas o fim de semana no Brasil veio acompanhado da notícia de que Franco Colapinto, da Alpine, garantiu um contrato com a equipe que o fará correr com o time no próximo ano.

“Acho que ele está indo muito bem,” disse Hamilton sobre o jovem argentino. “Primeiro de tudo, ele é um cara realmente simpático. Fizemos um voo juntos de volta, acho que foi após um teste, talvez a corrida em Barcelona".



“Tivemos uma ótima conversa. Ele é simplesmente uma pessoa genuinamente boa, o que é bom de ver. Com muito peso nos ombros, não é fácil quando você entra na Fórmula 1, quando as coisas são incertas".



“Mas acho que ele está fazendo um trabalho realmente excelente. Acho que ele só precisa continuar fazendo o que está fazendo", concluiu.

