Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
Heptacampeão disse que continuará apoiando os jovens pilotos da F1 mesmo após se aposentar
Lewis Hamilton confirmou que pretende continuar apoiando jovens pilotos mesmo após o fim de sua própria carreira nas pistas. O heptacampeão da Fórmula 1 comparou o início de sua carreira com a atual leva de novatos que competem na temporada 2025.
“É ótimo ver o talento jovem surgindo. Lembro de quando cheguei aqui em 2007 e era um deles,” disse Hamilton. “É uma experiência incrível, mas antes de chegar aqui, você tem todas essas ideias pré-concebidas sobre como seria. Na maioria das vezes, não é nada do que você imaginava".
Ele continuou, falando sobre a pressão extra que esses pilotos enfrentam hoje em comparação com quando ele começou na F1 há mais de uma década.
“Talvez a pilotagem seja semelhante, mas aí tem todas as outras coisas ao redor, e a pressão é enorme, esses jovens são bombardeados com perguntas e, obviamente, as redes sociais,” continuou. “Mas acho que todos estão lidando muito bem com isso".
O piloto da Ferrari foi questionado repetidamente nesta temporada sobre o desempenho de vários pilotos novatos que entraram na categoria. No Brasil, país natal do novato da Sauber, Gabriel Bortoleto, ele confirmou que continuará apoiando a próxima geração de pilotos em vez de criticá-los, mesmo após sua aposentadoria.
"Sempre quis ser piloto. Mesmo quando eu sair daqui, sempre serei alguém que apoia a juventude. Você ouve tantas coisas negativas vindas dessas pessoas mais velhas. Esses pilotos mais velhos que, na maioria das vezes, não conquistaram muito".
"Eu adoro ver esses caras mantendo a cabeça baixa [focando na pista]. Fazendo isso com um sorriso e fazendo o que amam. E tendo sucesso. Estou tão empolgado quanto vocês para ver a evolução das carreiras deles".
Franco Colapinto, Alpine
Foto por: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Os pilotos novatos desta temporada têm sido um assunto forte ao longo do ano. Mas o fim de semana no Brasil veio acompanhado da notícia de que Franco Colapinto, da Alpine, garantiu um contrato com a equipe que o fará correr com o time no próximo ano.
“Acho que ele está indo muito bem,” disse Hamilton sobre o jovem argentino. “Primeiro de tudo, ele é um cara realmente simpático. Fizemos um voo juntos de volta, acho que foi após um teste, talvez a corrida em Barcelona".
“Tivemos uma ótima conversa. Ele é simplesmente uma pessoa genuinamente boa, o que é bom de ver. Com muito peso nos ombros, não é fácil quando você entra na Fórmula 1, quando as coisas são incertas".
“Mas acho que ele está fazendo um trabalho realmente excelente. Acho que ele só precisa continuar fazendo o que está fazendo", concluiu.
Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
F1 - Schumacher: 'Ferrari deve pagar multa e rescindir contrato de Hamilton'
ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?
F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana
F1 - Presidente da Ferrari: Leclerc e Hamilton "precisam se concentrar em correr e falar menos"
F1: Estou vivendo um "pesadelo", diz Hamilton após abandono em São Paulo
Últimas notícias
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários