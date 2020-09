Depois de ver o companheiro finlandês Valtteri Bottas liderar o primeiro treino livre para o GP da Itália de Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton deu o troco com sua Mercedes e foi o mais rápido da segunda sessão prática em Monza.

O hexacampeão cravou 1min20s192 e bateu Bottas por 0s262. No primeiro treino, disputado mais cedo nesta sexta-feira, o finlandês registrara 1min20s703, de modo que o britânico foi o mais rápido do dia. Seu compatriota Lando Norris, da McLaren, foi o terceiro, a 0s897 do líder.

A quarta colocação ficou com Pierre Gasly. O piloto francês da AlphaTauri ficou a quase 1s de Hamilton e superou o ex-companheiro Max Verstappen, holandês da Red Bull, por pouco mais de um décimo em Monza.

Quem completou o top-6 foi o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. O futuro piloto da Ferrari terminou à frente do russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. O oitavo posto ficou com o canadense Lance Stroll, da Racing Point.

'Piloto da casa' com a Ferrari, o monegasco Charles Leclerc foi o mais bem colocado entre os carros impulsionados por motores italianos e ficou em nono. O décimo foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point.

O top-12 foi fechado pelo francês Esteban Ocon, da Renault, e pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O tetracampeão, que não segue na equipe italiana em 2021, ainda rodou na parte final do treino. Confira o incidente na imagem abaixo:

