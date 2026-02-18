Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

Hamilton demonstra apoio a Vini Jr. nas redes sociais após acusação de racismo

Piloto da Ferrari repetiu gesto que fez em 2023, quando jogador do Real Madri também foi vítima durante jogo do Campeonato Espanhol

Redação Motorsport.com
Publicado:
Post de Hamilton sobre Vini Jr.

Lewis Hamilton demonstrou apoio a Vinícius Jr., do Real Madri, que acusou o meia do Benfica Prestianni de racismo, após o brasileiro fazer um gol na equipe do Benfica em partida válida pela Uefa Champions League.

Leia também:

O piloto da Ferrari repostou foto do perfil que a Confederação Brasileira de Futebol publicou, com os dizeres “We’re with you @vinijr” (Estamos com você, Vini Jr.).

Post de Hamilton sobre Vini Jr.

Esta não é a primeira vez que o heptacampeão mundial de F1 dá apoio ao brasileiro após um caso de acusação de racismo nos gramados europeus. Hamilton fez post semelhante em maio de 2023, quando houve um caso semelhante durante partida do campeonato espanhol contra o Valência, com "Standing with you @vinijr" (Estou contigo, @vinijr).

Hamilton Vinicius

