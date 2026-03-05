Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme

F1 - O Filme foi um grande sucesso de bilheteria, trazendo o universo da Fórmula 1 para as telonas com o auxílio de Lewis Hamilton como coprodutor do longa. Agora, a produção estrelada por Brad Pitt já está tendo uma sequência planejada.

Desde seu lançamento em junho de 2025, o filme arrecadou mais de 630 milhões de dólares (R$ 3,3 bilhões) nas bilheterias mundiais e tem sido presença constante na temporada de premiações de 2026.

O produtor Jerry Bruckheimer confirmou recentemente que uma sequência estava em produção, e agora Hamilton acrescentou mais detalhes durante as coletivas de imprensa que acontecem antes do GP da Austrália.

"Já estamos trabalhando no primeiro roteiro", disse o piloto da Ferrari à mídia. "Tivemos nossa primeira reunião talvez no meio ou no final da segunda parte do final do ano. Eu, Jerry e Joe [Kosinski] conversamos sobre diferentes ideias, diferentes direções que poderíamos seguir com o roteiro".

"E então, com Ehren [Kruger], tivemos muitas reuniões sobre isso. Então, é realmente emocionante. Estou superanimado. Agora que passei por isso, e já foi muito intenso na primeira vez, agora estou acostumado. Então, sei o que esperar".

"Sei o que poderíamos fazer melhor. E tem sido incrível ver o grande impacto que causou, quantas pessoas adoraram o filme. Ainda recebo mensagens de pessoas que estão assistindo ao filme e como ele abriu seus olhos para o que é esse esporte".

"E isso as levou a uma jornada para tentar entender melhor. O segundo é importante. As sequências nem sempre são ótimas. Mas temos uma ótima equipe, um ótimo elenco, um ótimo roteirista. Então, não estou preocupado com isso, mas vamos levar o tempo necessário e garantir que tudo saia do jeito que precisa ser".

O ator de Hollywood Brad Pitt, atuando em um filme sobre a Fórmula 1 que será lançado em breve Foto: Getty Images

Quando questionado se ele teria mais tempo de tela na sequência, Hamilton acrescentou: "Não tenho muito desejo de aparecer na câmera, e já tive muitas oportunidades de participar de filmes. Gostei muito da ideia de ficar nos bastidores. Foi uma experiência incrível e, na minha opinião, muito mais agradável do que realmente aparecer na tela".

"Conheço muitos atores que admiro muito. A arte de atuar é um negócio muito difícil, e interpretar esses personagens é um grande desafio. Não sei se isso é algo em que eu seria particularmente bom".

"Mas sim, tive algumas experiências muito legais fazendo Carros 2 e fazendo dublagens, o que foi divertido. Mas estou planejando produzir muitos programas de TV, documentários e filmes diferentes. Tenho muitos projetos em andamento. Então, provavelmente vou me concentrar nisso, em vez de realmente aparecer na câmera".

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Watch: EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!