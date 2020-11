Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton vem quebrando recorde atrás de recorde na categoria. Após superar Michael Schumacher no número de vitórias e igualar a quantidade de títulos do alemão, o piloto inglês de 35 anos de idade reconheceu a grande distância entre as equipes em 2020 e afirmou que seria ótimo que todos tivessem o mesmo carro.

“Neste momento na categoria, há uma grande distância entre as equipes. As pessoas tentam desvalorizar o que eu faço pelo carro que tenho, então, sem dúvida, adoraria que todos tivessem o mesmo carro e competissem em uma pista que permite que você correr", disse Hamilton em declarações à GQ.

Mesmo com 94 vitórias, 97 poles e 163 pódios na F1, ainda há quem critique Hamilton e diga que o inglês só vence por conta do melhor carro. Hamilton, inclusive, tratou de recordar sobre seu ano de estreia na categoria, no qual foi vice-campeão mundial com a McLaren, superando o bicampeão mundial Fernando Alonso na classificação do campeonato.

“Derrotei o Fernando no meu primeiro ano, logo de cara. Eu tinha 22 anos, era estreante e terminei na frente dele. Até hoje, se [Max] Verstappen viesse para a minha equipe e eu o vencesse, ainda assim as pessoas não acreditariam", afirma Hamilton, que venceu seu primeiro título já no ano seguinte.

Campeão pela primeira vez em 2008, em uma batalha até a última curva com Felipe Massa em Interlagos, o piloto inglês enfrentou alguns sem terminar entre os três primeiros na classificação. Hamilton, então, foi para a Mercedes em 2013 e iniciou uma dominância nunca antes vista na F1, conquistando seis títulos em sete anos entre 2014 e 2020.

Além disso, o heptacampeão mundial diz que não esperava estar ficando mais forte a cada ano e melhorar constantemente é uma “sensação genial”.

“Minhas habilidades estão melhorando, minha intuição e compreensão de estratégia, meu conhecimento dos pneus”, disse Hamilton. “Estou ficando mais forte e não esperava. Não sabia quando ia estagnar, mas eu percebi que estou ficando cada vez melhor e é uma sensação genial", completou.

