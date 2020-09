Não foi o treino classificatório dos mais tranquilos. Depois do susto no Q2, quando abriu sua volta rápida no estouro do cronômetro, Lewis Hamilton voou no Q3, marcando 01min31s304, bateu o recorde da pista de Sochi e garantiu a pole position para o GP da Rússia, sua 96ª na carreira da Fórmula 1.

Após o treino, na sessão de entrevistas conduzida por Stoffel Vandoorne, Hamilton falou sobre a sensação de quase ficar de fora do Q3.

"Foi uma das piores classificações que já tive. Foi horrível. Meu coração estava na boca o tempo inteiro. Eu tive o tempo tirado de mim, obviamente, e ainda foi a primeira vez que acabei errando a trajetória no final de semana inteiro. E eu queria ficar na pista, fazer outra volta para me garantir".

"Mas a equipe me mandou entrar para colocar pneus novos, bem na hora da bandeira vermelha. Eu realmente estava sob risco e acabei tendo que colocar outro pneu. No final, vou largar de macio amanhã, o que não é bom".

"Além disso, é bom estar na pole, mas é provavelmente o pior lugar para estar na pole por causa dos carros. Então, sem dúvidas, eu posso ser ultrapassado na largada amanhã. E os caras que vão correr contra mim estarão de médios. Isso vai tornar mais difícil correr atrás da vitória".

"Mesmo assim, me manterei positivo, tentar descobrir como que poderei navegar pela situação. Ter uma boa largada e ver o que vai acontecer".

