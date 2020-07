Lewis Hamilton sabia que, uma vez atrás de Valtteri Bottas, a única maneira de vencê-lo seria seguir uma estratégia diferente.

No entanto, quando o safety car entrou pela primeira vez, Hamilton não teve escolha, a não ser seguir Bottas nos pit stops, o que acabou com qualquer chance de ter uma estratégia diferente e usar um pneu diferente.

Ambos receberam o composto duro pelo que claramente seria uma tática de longo prazo, até a bandeira quadriculada.

Logo depois de deixar os boxes, Hamilton disse no rádio da equipe que queria pegar o "pneu oposto" e fazer algo diferente de Bottas.

"O fato é que, nesta pista, você sabe que para ter a oportunidade de passar o carro da frente, é sempre tentar seguir a estratégia oposta", disse Hamilton quando perguntado pelo Motorsport.com sobre seu comentário no rádio.

“Agora, quando você está em uma equipe como a nossa, o primeiro carro sempre tem prioridade na parada. Então, se vocês dois saem com os mesmos pneus em uma pista como essa, é muito, muito difícil de ultrapassar.”

“É algo como oito décimos de segundo de vantagem que você precisa ter sobre o carro à frente para ter uma oportunidade de lutar. Então, eu sabia que no mesmo pneu, eu provavelmente estaria terminando atrás.”

“Mas, obviamente, o carro de segurança veio e isso meio que mexeu com as coisas, porque eu planejava tentar estender meu stint, desde que pudesse parar e colocar o pneu oposto ao dele, basicamente, e correr o risco, porque no final das contas, é isso que eu gosto de fazer, assumir riscos.”

“Mas não funcionou dessa maneira, e não acho que tenha sido um grande problema. Quero dizer, havia muitas outras coisas que entraram em jogo.”

Hamilton admitiu que, ao ir para os boxes, não havia lembrado à equipe seu desejo de fazer algo diferente.

"Bem, como o carro de segurança veio, eu também não sabia qual pneu eles colocariam.”

"Eu realmente não tinha pensado nisso, presumi que eles nos colocariam o composto duro, sendo que ainda havia um longo caminho a percorrer, e o pneu duro geralmente se você parar mais cedo, esse é o melhor pneu para essa distância.”

“Como eu disse, sou uma pessoa que assume riscos. Mas eu não pedi (os pneus), e normalmente antes da parada, eu os teria solicitado, mas por causa do carro de segurança, outras coisas entraram em cena, e eu não o fiz, por isso está tudo bem.”

