Hamilton é POLE no México, primeira pela Ferrari, e Bortoleto é 14º; Participe do Q4
George Russell e Charles Leclerc completam o top três
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