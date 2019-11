Hamilton é punido e Sainz herda pódio provisório no GP do Brasil

Lewis Hamilton foi punido por batida em Alex Albon e teve cinco segundos adicionados em seu tempo de prova no GP do Brasil de Fórmula 1. Com o resultado, Carlos Sainz, piloto da McLaren, herda o pódio na etapa brasileira, seu primeiro top-3 na F1.

Entretanto, o espanhol está sendo investigado por suposto uso irregular do DRS (asa móvel, que dá vantagem aos carros nas retas) e também pode tomar um gancho da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A punição a Hamilton faz com que o britânico da Mercedes caia para sétimo, promovendo Kimi Raikkonen para quarto, Antonio Giovinazzi para quinto e Daniel Ricciardo para sexto em Interlagos. Max Verstappen venceu e Pierre Gasly ficou em segundo. Veja o resultado: