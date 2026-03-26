Hamilton elogia 'corridas ioiô' e admite que "F1 não tem a melhor competição há muito tempo"

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Britânico acredita que corridas devem ter trocas de posição constantes e não tem se incomodado com diferenças de potência do novo regulamento

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Lars Baron / Getty Images

As duas primeiras etapas da temporada de 2026 da Fórmula 1, que introduziram um regulamento mais focado na energia elétrica do carro, apresentaram ao público um estilo de competição diferente dos últimos anos, com muitas trocas de posição e disputas 'ioiô'. O cenário foi alvo de diversas críticas, além de comparações com Mario Kart, porém, para Lewis Hamilton, "essa é a melhor forma de corrida". 

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“Acho que, se você voltar ao kart, é a mesma coisa. As pessoas ficam indo e voltando, indo e voltando. Ninguém nunca chamou o kart de corrida de ioiô. É a melhor forma de corrida", disse o britânico. Na F1 desde 2007, ele já passou por diferentes regulamentos e acredita que "a Fórmula 1 não tem sido a melhor forma de corrida há muito tempo".  

"De todos os carros que pilotei em 20 anos, este é o único com o qual você realmente consegue seguir outro em alta velocidade sem perder completamente tudo o que tem. Você consegue ficar atrás. Antes tínhamos o DRS, que acho que era meio que um paliativo para o problema de não conseguir se aproximar o suficiente nas curvas", continuou. 

Com a divisão em quase 50/50 entre o motor a combustão e a parte elétrica, uma das principais críticas em relação aos novos carros tem sido sobre o quão significativo o gerenciamento de energia se tornou, praticamente volta a volta. Frequentemente, pilotos precisam 'tirar o pé' para recarregar a bateria e perdem potência, sendo ultrapassados ou se distanciando consideravelmente daquele que está a frente, porém, na volta seguinte, a situação é invertida.

Para Hamilton, porém, essa diferença de potência é "muito pequena" e não tem atrapalhado as disputas. "Quando você está à frente e os carros atrás conseguem acompanhar você… Pessoalmente, acho muito mais divertido, porque são as maiores ultrapassagens e as melhores disputas que tive provavelmente desde o Bahrein, anos e anos atrás, com o Nico [Rosberg]", diz, relembrando uma das batalhas com o ex-companheiro de equipe na Mercedes, em uma rivalidade que se arrastou por alguns anos entre 2014 e 2016. 

"É assim que a corrida deveria ser. Tem que ser indo e voltando, indo e voltando. Não deveria ser uma única manobra e pronto. Então, pessoalmente, gosto desse tipo de corrida. Só precisamos que todas as outras equipes se aproximem mais para termos mais dessas batalhas entre equipes", finalizou. 

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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