Hamilton fez 'ponte' entre Shakira e Mbappé para parceria musical
Jogador foi um dos protagonistas para a música da cantora colombiana
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Em 2026, Shakira foi a responsável por, mais uma vez, dar voz ao hino da Copa do Mundo. A cantora, junto a Burna Boy, lançou a música Dai Dai, com um videoclipe que conta com a participação de diversos jogadores de futebol, inclusive Kylian Mbappé. Mas para ter o francês, a cantora precisou de uma mãozinha do heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton.
Em entrevista à CazéTV, Shakira contou que pediu uma ajudinha ao piloto para conseguir o contato de Mbappé. Vale lembrar que a cantora já é amiga de longa data de Hamilton e, inclusive, viveu rumores de affair com Lewis entre 2023 e 2024.
"Mbappé foi o primeiro jogador que aceitou estar no vídeo", começou a cantora.
"A história é assim: eu sabia que o Lewis Hamilton é amigo do Mbappé, então escrevi ao Lewis: 'Ei, Lewis, me conecta com o Mbappé' e ele falou: 'Sim, perfeito' e ele fez um chat com ele [Mbappé] e comigo e eu fiz uma ligação e aí eu perguntei se ele queria estar no vídeo".
O jogador de futebol aparece no clipe, junto a nomes como Vini Jr., Erling Braut Haald, Harry Kane e Lionel Messi nos primeiros segundos, convidando o público da Copa para o vídeo e fazendo alguns truques com a bola de futebol.
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