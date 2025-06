Heptacampeão da Fórmula 1 e piloto da Ferrari, o britânico Lewis Hamilton chegou em quarto no GP da Áustria, terminando atrás do companheiro monegasco Charles Leclerc, e fez uma autocrítica após a corrida do Red Bull Ring, além de comentar sobre as dificuldades com os freios do SF-25 em Spielberg.

"Temos um problema de freio. Comecei a controlar os freios no início da corrida, o que definitivamente me custou tempo. Estou me esforçando muito para consertar, pois não está bom", disse. O GP da Áustria teve dobradinha liderada pelo inglês Lando Norris, à frente do australiano Oscar Piastri, da McLaren.

Hamilton, que sempre expressou sua insatisfação com a sensação dos freios desde o início da temporada, comparou a situação a 'uma espécie de loteria': "É como jogar os dados... Um conjunto funciona, você coloca o outro e ele não funciona".

O veterano da Ferrari também disse estar mais perto da configuração do carro de Leclerc: "Sim, eu estava muito mais próximo. Ele pilota com muito deslizamento traseiro. Ele não desgasta tanto os pneus, mas, quando eu deslizo a traseira, há um grande desgaste dos pneus. Carlos [Sainz, espanhol que antecedeu Hamilton no time de Maranello] levou alguns anos para se acostumar com isso. Não quero esperar tanto tempo."

Charles Leclerc, Ferrari, Ferrari, Lewis Hamilton Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Embora Lewis tenha admitido que eles melhoraram o ritmo do carro em geral, ele admitiu que ainda está perdendo um tempo significativo em comparação com Leclerc: "Ainda é uma diferença enorme. Estamos perdendo oito ou nove segundos para Charles".

No entanto, Hamilton enfatizou o aumento do moral antes de sua corrida 'de casa', em Silverstone. "Fizemos progressos, a atualização foi muito pequena, não tínhamos nenhuma expectativa de ganho de tempo, mas é um ótimo resultado com essa nova base e é muito positivo que a equipe tenha melhorado e que sejamos a segunda equipe mais rápida. Terceiro e quarto é um bom resultado para nós", afirmou o inglês antes do GP da Grã-Bretanha.

"Na qualificação, identificamos um problema que tive na minha última volta, o que me custou uma décima de segundo. Ainda assim, se eu tivesse largado em segundo, teria ficado para trás na corrida, então encontrar o ritmo da corrida será fundamental", completou o heptacampeão da F1.

