Lewis Hamilton negou que tenha interesse em correr na Fórmula E. Em entrevista antes do GP do México de Fórmula 1, o piloto britânico da Mercedes foi questionado sobre a fala de Jean-Éric Vergne, francês bicampeão da F-E, que disse que a ida do pentacampeão da F1 para a categoria elétrica era algo "lógico". Hamilton 'respondeu' taxativamente: "Não tenho nenhum interesse em correr na Fórmula E. Não é algo que pretendo fazer além da F1".

O piloto, que pode conquistar seu sexto título neste fim de semana, também comentou sobre seu posicionamento político. As opiniões do britânico entraram em evidência nos últimos tempos por conta de suas publicações em redes sociais, além da participação em documentário favorável ao veganismo. "As pessoas têm opiniões sobre como eu uso as mídias sociais, mas, no final das contas, é minha plataforma", afirmou Hamilton.

"Todos temos voz, você escolhe como deseja usá-la. Eu sou humano, assim como todo mundo. Muitas pessoas não percebem que também são seres humanos e também têm sentimentos, além de altos e baixos. Há muita coisa acontecendo na minha vida neste momento. Mas neste final de semana, sinto-me muito positivo, voltando ao que adoro fazer. Sou sempre muito aberto e transparente, quer as pessoas gostem ou não, mas estou super focado nas corridas", disse.

O pentacampeão também negou que tenha algum tipo de ativismo político: "Não acho que sou político. Eu assisto notícias o máximo que posso e é interessante ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Acho que estamos em um momento assustador para todos nós. Não parece que temos muitas soluções, então é preocupante. Não há muito o que possamos fazer individualmente, além de tentar melhorar a nossa bolha e tentar projetar alguma positividade".

O piloto falou ainda sobre a reação do público. "Normalmente não passo muito tempo lendo comentários, mas é claro que estou ciente de que as pessoas têm suas próprias opiniões. E esse é o jogo. Geralmente, tento não deixar que esse tipo de coisa chegue até mim e acho que é importante, para todos nós, nos sentirmos bem, sentir que estamos fazendo algo positivo, independentemente daqueles que tentam nos bater", ponderou o britânico.

"E continue se mantendo fiel aos seus valores, é isso que tenho tentado fazer. E tenho ótimas pessoas ao meu redor que estão constantemente me levantando: dentro da minha equipe, meus amigos mais próximos e a família. E não faço com que a minha família seja vegana, isso não importa. O que importa é que eles também estão tentando fazer mudanças positivas nas decisões que tomam suas vidas, e eu acho isso ótimo", revelou, antes de falar sobre meio ambiente.

"Não é fácil, porque estamos viajando pelo mundo usando carros de F1. Nosso uso de carbono é maior do que o médio da cidade. Mas isso não significa que você deve ter medo de defender mudanças positivas. Estou sempre olhando para as coisas que posso melhorar. Com o tempo, você se torna mais consciente. É uma questão de educação. Se as pessoas escolhem refletir, isso depende delas. Eu sinto que não estaria fazendo nada de positivo se não mencionasse", afirmou.

