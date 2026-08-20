Hamilton: 'Permanência de Verstappen na Red Bull é boa para F1'

A renovação de Max Verstappen com a Red Bull até 2030 foi o grande assunto do dia de mídia pré-GP da Holanda de Fórmula 1. E, para o heptacampeão Lewis Hamilton, a permanência de seu principal rival no grid é algo benéfico para todo o esporte.

Ao ser questionado sobre a permanência de Verstappen, não apenas na Red Bull, mas também na categoria, o heptacampeão foi curto e direto: "Com certeza [é bom]. Por que não seria?".

Hamilton é um dos pilotos da história da F1 que conquistaram títulos por pelo menos duas equipes. O britânico é 'dono' de sete campeonatos (um pela McLaren e os outros seis pela Mercedes), enquanto Verstappen conquistou seus quatro pela equipe taurina.

Sobre esse assunto, Lewis foi sincero, defendendo que "não sabe" se tornar-se campeão em diferentes ambientes faz uma grande diferença para a carreira e a história de um piloto.

"Acho que ele está em uma ótima equipe. Ele está com eles há muito, muito tempo. Eles continuam crescendo e se fortalecendo cada vez mais. É um lugar incrível para estar e trabalhar, de verdade".

"Quando você olha para a história de pilotos que mudam de equipe, tem alguns que mudaram uma quantidade absurda de vezes. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Ficar onde você se sente confortável é, com certeza, o caminho mais fácil", explicou o heptacampeão.

"Essa é a escolha dele e não é uma escolha ruim", finalizou.

Vale lembrar que Hamilton ficou 12 anos com a Mercedes, tendo conquistado seis títulos de piloto com a equipe de Brackley. Sua saída aconteceu após desentendimentos internos e reclamações sobre "não ser ouvido" nos projetos na fábrica.

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