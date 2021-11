Lewis Hamilton enfrenta uma investigação sobre uma infração técnica do DRS após a classificação da Fórmula 1 para o GP de São Paulo nesta sexta-feira.

O piloto da Mercedes liderou a Q3 à frente do rival pelo título Max Verstappen em Interlagos, conquistando o primeiro lugar no grid para a corrida Sprint de 24 voltas neste sábado.

Mas em um boletim enviado pela FIA após a qualificação na sexta-feira, o delegado técnico Jo Bauer revelou que houve uma violação do DRS no carro de Hamilton. A Mercedes foi convocada para comparecer perante os comissários às 19h15 ainda nesta sexta-feira.

“As posições ajustáveis ​​do elemento da asa traseira superior foram verificadas no carro número 44 para conformidade com o Artigo 3.6.3 dos Regulamentos Técnicos da Fórmula 1 de 2021”, diz o boletim.

“O requisito de distância mínima foi cumprido. Porém, a exigência de no máximo 85mm, quando o sistema DRS é implantado e testado de acordo com a TD /011-19, não foi cumprida.

“Estou encaminhando este assunto aos administradores para sua consideração.”

Caso seja confirmado que o carro de Hamilton teve uma violação técnica, o heptacampeão mundial pode ser excluído dos resultados de qualificação, deixando-o no fim do grid da corrida Sprint.

Hamilton já enfrenta uma penalidade de cinco posições no grid para a corrida de domingo depois que Mercedes optou por trocar o motor de seu carro antes do fim de semana de corrida.

Seria mais um golpe para as esperanças de Hamilton pelo título de F1, depois de cair para 19 pontos atrás de Verstappen no campeonato mundial após a derrota de domingo no México.

Hamilton disse na quinta-feira que o desafio no Brasil seria difícil, dada a vantagem de ritmo da Red Bull, mas foi encorajado pela diferença de 0,4 segundos para Verstappen na qualificação desta sexta-feira.

O piloto se mostrou confortável com a configuração de seu Mercedes W12. “O carro foi muito bom de dirigir”, disse Hamilton.

“Era tudo o que eu queria, e isso me permitiu simplesmente continuar pressionando. Você viu roxo, roxo, roxo, então eu estava ganhando cada vez mais. Não sei como podemos ir em uma pista onde eles estavam meio segundo à frente para depois ficarem atrás. Mas de qualquer forma, eles serão muito fortes na corrida de amanhã.”

A corrida de velocidade de 24 voltas em Interlagos deve começar às 19h30 GMT (16h30 local), com uma segunda sessão de treinos agendada para o início do dia.

F1 AO VIVO: Hamilton DERROTA Verstappen na pole da Sprint; TUDO do quali em Interlagos | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: