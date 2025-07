Neste fim de semana, mesmo com a corrida Sprint da Fórmula 1 na Bélgica, a Ferrari ousou e levou uma nova suspensão traseira para seu carro, com o objetivo de tentar fazer com que o carro se adapte melhor às exigências de Lewis Hamilton. Porém, para o heptacampeão, é necessária muita cautela neste momento.

A equipe deu as primeiras voltas com a nova suspensão durante um dia de filmagens, quando o britânico teve contato com a peça e pôde experimentá-la e definiu que não sentiu grandes diferenças em sua pilotagem.

A nova suspensão deve tornar o SF-25 menos sensível a mudanças na altura do carro, abrindo opções úteis de configuração para melhorar a estreita janela de operação do carro e dos pneus Pirelli e, se for bem-sucedida, deve facilitar para a Ferrari a exploração total do potencial do carro 2025 em diferentes tipos de circuitos.

Juntamente com a nova geometria da suspensão, que apresenta braços mais baixos, a equipe também renovou as várias carenagens e winglets para melhorar o desempenho aerodinâmico.

"Essa revisão da geometria da suspensão traseira desencadeou uma reotimização das carenagens dos braços, bem como das cascatas de winglets inferiores e superiores, com o objetivo de maximizar a eficiência aerodinâmica", detalhou a Ferrari em seu documento de atualização da FIA.

Ela também adicionou uma nova opção de aba de asa traseira para circuitos de menor downforce, como Spa.

Quando perguntado sobre a atualização da suspensão da Ferrari, Hamilton minimizou qualquer impacto imediato e suspeitou que a Scuderia levaria algum tempo para liberar toda a gama de benefícios, já que ele ainda não sentiu nenhuma diferença no simulador da equipe.

Perguntado sobre a sensação da suspensão em Mugello, ele respondeu: "O mesmo que nas semanas anteriores. Foi um dia de sessão de fotos, basicamente. Então, demos umas 10 voltas ou algo assim - 14 voltas de filmagem. Não foi um teste".

Ele acrescentou: "Para mim, o ponto positivo é chegar ao dia da filmagem e ver que novas peças estão chegando. Porque, em geral, tivemos um assoalho melhorado no Bahrein e depois passamos um bom tempo até recebermos outra atualização - acho que foi na Áustria. E, em termos de ritmo, não era necessariamente o que eu achava que teríamos.

"Fiquei muito feliz em ver que há claramente um grande impulso na fábrica. Há muitas mudanças, e ver os resultados dessas mudanças leva tempo. Por isso, fiquei muito grato por ver que recebemos peças novas. Vamos tentar usá-las neste fim de semana".

Hamilton reconheceu que a introdução das novas peças no fim de semana de sprint em Spa dificultará a exploração total da nova suspensão neste fim de semana.

"Muito, muito difícil. Não temos muito tempo, então você precisa se dedicar ao máximo", acrescentou o sete vezes campeão mundial. "Você precisa ter certeza de que está obtendo o máximo de informações dos dois carros".

"Em termos de ajuste fino do carro, é muito improvável que consigamos otimizá-lo totalmente durante este fim de semana. Provavelmente será algo que estaremos otimizando nos próximos fins de semana".

