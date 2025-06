Lewis Hamilton está dando mais um passo com o Mission 44. O piloto da Fórmula 1 se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido recentemente para discutir formas de reformar o sistema de educação, visando maior apoio para as escolas e estudantes.

O atleta participou de uma mesa redonda com o Sir Keir Starmer e a Secretária de Estado da Educação, Bridget Philipson, na 10 Downing Street, para discutir como o governo do Reino Unido trabalhará para apoiar escolas e alunos.

O projeto surge quase quatro anos depois de Hamilton lançar sua iniciativa para tornar o futuro mais inclusivo para os jovens de todo o mundo.

Hamilton lançou a instituição de caridade para ajudar a impulsionar a mudança e dar acesso às crianças para seguirem carreiras em áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática na escola e discutiu uma nova estrutura para as instituições aumentarem o envolvimento dos alunos.

"Eu tive dificuldades na escola e nunca senti que minha voz fosse ouvida, por isso sei em primeira mão que é vital garantir que todos os alunos sintam que pertencem à escola", disse Hamilton.

Lewis Hamilton visita o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, com a Mission 44 Foto de: Mission 44

"Sou grato pelo fato de que, após essa reunião, o governo se comprometeu a trabalhar com a Mission 44 para promover mudanças com o objetivo de tornar o sistema educacional mais inclusivo. Estou muito orgulhoso do quanto a Mission 44 avançou em um espaço de tempo tão curto e da oportunidade que temos de transformar a vida de alunos vulneráveis em todo o país".

Em 2024, Hamilton disse que lutou contra problemas de saúde mental durante a maior parte de sua vida como consequência de sofrer bullying na escola e da pressão das corridas.

Em uma entrevista ao Sunday Times, ele disse: "Quando eu tinha 20 anos, tive algumas fases realmente difíceis. Lutei contra a saúde mental durante toda a minha vida. Tive depressão. Desde muito cedo, quando eu tinha uns 13 anos. Acho que foi a pressão das corridas e as dificuldades na escola. O bullying. Eu não tinha ninguém com quem conversar".

Durante o GP de Miami de F1, foi anunciado que a Mission 44 de Hamilton estava formando uma parceria com a HP, patrocinadora da Ferrari, para oferecer aos jovens do Reino Unido e de Miami acesso a tecnologia, treinamento, habilidades digitais e orientação, incluindo uma parceria plurianual para apoiar duas organizações sediadas em Miami, que criam carreiras e oferecem desenvolvimento de mão de obra.

