Hamilton recebe título de cavaleiro do Império Britânico

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu o título de cavaleiro na lista de Honras de Ano Novo de 2021, anunciada oficialmente na noite desta quarta-feira (30).

O título de cavaleiro foi concedido ao final de um ano que viu Hamilton igualar o recorde de Michael Schumacher de sete títulos de campeonatos mundiais, bem como buscar uma campanha para aumentar a diversidade no esporte.

Isso acontece exatamente 12 anos depois de ter recebido a Ordem do Império Britânico por serviços prestados ao automobilismo, no final de 2008, temporada em que conquistou seu primeiro título mundial.

Hamilton é o terceiro campeão mundial de F1 a receber o título de cavaleiro, seguindo de Jack Brabham (em 1978) e Jackie Stewart (2001), enquanto a homenagem também foi para Stirling Moss (2000).

Além disso, antes da 2ª Guerra Mundial, os pilotos e recordistas de velocidade em terra, Henry Seagrave (1929) e Malcolm Campbell (1931) foram ambos nomeados cavaleiros.

Além dos pilotos Williams F1, os fundadores da Williams, Frank Williams e Patrick Head, também receberam o título de cavaleiro em 1999 e 2015, respectivamente.

Hamilton foi agraciado com o título de cavaleiro com apenas 35 anos, embora ele não seja o mais jovem esportista a ser reconhecido na era moderna.

O astro do tênis Andy Murray tinha 29 anos quando foi nomeado na lista de homenagens do Ano Novo de 2017, após sua segunda vitória em Wimbledon, enquanto os ciclistas Bradley Wiggins e Chris Hoy tinham 32.

A marinheira Ellen MacArthur tinha 28 anos quando foi nomeada dama, o equivalente a um título de cavaleiro, em 2005.

O novo CEO da F1, Stefano Domenicali, que oficialmente começará no cargo em janeiro, prestou homenagem a Hamilton.

“Lewis é um verdadeiro gigante do nosso esporte e sua influência é enorme dentro e fora de um carro”, disse o italiano. “O que ele conseguiu é fenomenal e ainda há mais por vir.”

“Todos nós da F1 o parabenizamos por este merecido reconhecimento por suas conquistas e esperamos ver mais de seu brilho em 2021.”

No início deste mês, Hamilton recebeu o reconhecimento do público britânico ao ser eleito Personalidade Esportiva do Ano da BBC pela segunda vez, tendo ganhado o prestigioso prêmio em 2014.

Ele também ganhou o Prêmio Laureus World Sports de 2020 de Esportista do Ano, dividindo-o com o jogador de futebol Lionel Messi.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Lucas di Grassi EXPLICA por que Hamilton é tão GENIAL e vê britânico como o melhor da F1 moderna

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?