Fernando Alonso e Lewis Hamilton, os mais veteranos pilotos no grid de 2025, também dividiram a garagem na estreia do britânico da categoria, dando início a uma das mais intensas rivalidades da Fórmula 1. O heptacampeão, hoje na Ferrari, relembrou a primeira vitória na carreira, no GP do Canadá de 2007, e 'cutucou' o espanhol.

Na prévia da etapa de Montreal, Hamilton falou sobre o primeiro triunfo na categoria máxima do automobilismo, relembrando da época que ainda havia reabastecimento na F1: "Naquela época, com o reabastecimento, os dois carros eram frequentemente separados por algumas voltas de combustível".

"Assim, um carro recebia menos combustível, e tenho certeza de que em algumas equipes isso era alternado, mas como Fernando [Alonso] era o campeão mundial, ele sempre recebia menos combustível".

"Então, sabe, eu estava carregando um décimo e pouco [a mais], provavelmente pelo menos um décimo de combustível toda vez que entrávamos na classificação até essa corrida. Lembro-me de ter discutido, depois de Mônaco [com a McLaren], que queria oportunidades e chances iguais, e eles nos deram o mesmo combustível, e então consegui uma pole na classificação e ganhei minha primeira corrida".

"Portanto, foi um daqueles momentos em que você realmente precisa ouvir sua intuição e lutar pelo que acha que é certo, e esse foi um daqueles momentos de ápice para mim", concluiu.

