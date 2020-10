Apesar de ter perdido a liderança nas primeiras curvas, Lewis Hamilton triunfou pela 92ª vez na carreira, após grande domínio no GP de Portugal. O ‘ainda’ hexacampeão mundial cruzou a linha de chegada com mais de 25 segundos de diferença para Valtteri Bottas.

Ao término da corrida, a emoção tomou conta do piloto e da equipe, com a presença de Peter Bonnington, o “Bono” no pódio.

“Em primeiro lugar, eu realmente devo isso a esses caras aqui e da fábrica, apenas por seu tremendo trabalho, eles estão continuamente inovando, ainda mais alto a cada. É um privilégio trabalhar com eles e estou muito grato por todos os momentos. A confiabilidade tem sido absolutamente incrível graças à Mercedes e à Petronas e todos os nossos parceiros. Ninguém desiste do sucesso. Todo mundo está trabalhando e isso é a coisa mais incrível de estar cercado porque te inspira, essa colaboração. Não há nada igual.”

Questionado sobre o que significava obter o recorde de 92ª vitória na carreira, Hamilton disse: “Vai levar algum tempo para que isso aconteça totalmente, mas você sabe que eu ainda estava me esforçando para cruzar a linha. Ainda estou muito no modo de corrida mentalmente. Mas sim, não consigo encontrar as palavras no momento. ”

Cãibras

Lewis Hamilton revelou que teve cãibras nas pernas na parte final da corrida.

“Você sabe que é um esporte incrivelmente físico, mas tive uma cãibra na panturrilha direita”, disse ele após a vitória.

“Então eu estava levantando o pé bastante na reta porque ela estava prestes a puxar. Foi muito doloroso, mas eu tive que passar por isso de alguma forma porque é o que é.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton deixa Schumi para trás e chega à vitória 92; o debate sobre o agitado GP de Portugal

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna