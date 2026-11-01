Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"
Britânico conquistou 105ª pole da carreira no México
No local de duas das suas sete celebrações de títulos mundiais, Lewis Hamilton acrescentou mais um capítulo à sua ilustre carreira na Fórmula 1 ao conquistar a pole position para o GP do México de 2026.
Hamilton encerrou uma seca de poles da Ferrari e também garantiu sua primeira com o time de Maranello, a 105ª da carreira. O heptacampeão não largava da primeira fila desde o GP da Hungria de 2023.
Aos 41 anos e 297 dias, Hamilton se torna o poleman mais velho da categoria desde Mario Andretti, em 1982. Na história da F1, é o quinto mais velho a largar da primeira colocação, atrás de Andretti, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio e Giuseppe Farina.
Depois de George Russell, da Mercedes, ter tirado a pole provisória de Charles Leclerc, Hamilton respondeu com um primeiro setor marginalmente mais rápido, ficando com a primeira posição por 0,009s.
"Estou sem palavras. É especial estar no México, conseguir a minha primeira pole com a Ferrari e a número 105. Gosto desse número", disse Hamilton.
A pole veio depois de ele perder tempo de pista nos treinos de sexta-feira por um problema na unidade de potência, que o limitou a 13 voltas no TL2. Mas, apesar do contratempo, o britânico ficou encantado com o comportamento de sua Ferrari na alta altitude e baixa aderência, com apenas mudanças mínimas de acerto feitas durante a noite.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Foi um fim de semana realmente muito difícil e desafiador", disse ele. "Obviamente, no TL1 estávamos usando um grid [peça para medir a aerodinâmica] e depois tivemos o problema de motor, o que significou que ficamos em desvantagem. Não consegui fazer uma simulação de corrida, mas fizemos um trabalho muito bom com o acerto".
Ao ser informado de que era o poleman mais velho da F1 desde Andretti, o que levou a comentários sobre sua longevidade, Hamilton respondeu: "Quando há vontade, há um caminho. Está tudo na mente. Faço todas aquelas coisas diferentes que se pode fazer para tentar me manter jovem e em forma".
"Amo o que faço e esse amor não acabou. Acordo todos os dias pensando nisso, sonho com isso e tenho este apoio incrível ao redor do mundo, com esses caras me mantendo em frente. Espero que eles estejam felizes com isso hoje e espero poder entregar por eles amanhã", concluiu.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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