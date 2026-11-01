No local de duas das suas sete celebrações de títulos mundiais, Lewis Hamilton acrescentou mais um capítulo à sua ilustre carreira na Fórmula 1 ao conquistar a pole position para o GP do México de 2026.

Hamilton encerrou uma seca de poles da Ferrari e também garantiu sua primeira com o time de Maranello, a 105ª da carreira. O heptacampeão não largava da primeira fila desde o GP da Hungria de 2023.

Aos 41 anos e 297 dias, Hamilton se torna o poleman mais velho da categoria desde Mario Andretti, em 1982. Na história da F1, é o quinto mais velho a largar da primeira colocação, atrás de Andretti, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio e Giuseppe Farina.

Depois de George Russell, da Mercedes, ter tirado a pole provisória de Charles Leclerc, Hamilton respondeu com um primeiro setor marginalmente mais rápido, ficando com a primeira posição por 0,009s.

"Estou sem palavras. É especial estar no México, conseguir a minha primeira pole com a Ferrari e a número 105. Gosto desse número", disse Hamilton.

A pole veio depois de ele perder tempo de pista nos treinos de sexta-feira por um problema na unidade de potência, que o limitou a 13 voltas no TL2. Mas, apesar do contratempo, o britânico ficou encantado com o comportamento de sua Ferrari na alta altitude e baixa aderência, com apenas mudanças mínimas de acerto feitas durante a noite.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Foi um fim de semana realmente muito difícil e desafiador", disse ele. "Obviamente, no TL1 estávamos usando um grid [peça para medir a aerodinâmica] e depois tivemos o problema de motor, o que significou que ficamos em desvantagem. Não consegui fazer uma simulação de corrida, mas fizemos um trabalho muito bom com o acerto".

Ao ser informado de que era o poleman mais velho da F1 desde Andretti, o que levou a comentários sobre sua longevidade, Hamilton respondeu: "Quando há vontade, há um caminho. Está tudo na mente. Faço todas aquelas coisas diferentes que se pode fazer para tentar me manter jovem e em forma".

"Amo o que faço e esse amor não acabou. Acordo todos os dias pensando nisso, sonho com isso e tenho este apoio incrível ao redor do mundo, com esses caras me mantendo em frente. Espero que eles estejam felizes com isso hoje e espero poder entregar por eles amanhã", concluiu.

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