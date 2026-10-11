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F1: Hamilton tem mal-estar e precisa ir centro médico após GP de Singapura

Em 2024, tanto Lewis como o seu então companheiro na Mercedes, George Russell, também se sentiram mal após a prova de Marina Bay; saiba mais no Motorsport.com

Rahaan Mazumder
Editado:

Após uma desgastante prova de 62 voltas sob o calor e a umidade extremos do GP de SIngapura de Fórmula 1Lewis Hamilton esteve completamente ausente da zona de imprensa obrigatória pós-corrida, mas não foi por um motivo qualquer. Um porta-voz da Ferrari confirmou que o heptacampeão mundial precisou de assistência médica imediata depois de sair do cockpit do SF-26 neste domingo.

O editor recomenda:

A informação é do repórter de F1 Luke Smith: "Lewis Hamilton não compareceu à área de entrevistas após a corrida. Um porta-voz da Ferrari informou que Hamilton se sentiu mal depois da prova e foi atendido pela equipe médica da Federação Internacional de Automobilismo, recebendo autorização para não participar das entrevistas pós-corrida".

 

Normalmente, todos os pilotos da categoria são obrigados a dar entrevistas após os GPs, mas, neste caso extraordinário, a FIA não obrigou Hamilton a participar das coletivas, como explicou Smith.

Esta não é a primeira vez que o clima sufocante de Marina Bay 'cobra' fisicamente o piloto britânico. Em 2024, tanto Hamilton como o seu então companheiro na Mercedes, George Russell, [britânico que segue nas Flechas de Prata] também se sentiram mal após a bandeirada final em Singapura.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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