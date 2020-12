Hamilton testa positivo para Covid-19 e está fora do GP de Sakhir

A Fórmula 1 tem seu terceiro caso de Covid-19 entre os pilotos. Após Sergio Pérez e Lance Stroll, agora foi o heptacampeão Lewis Hamilton que recebeu o diagnóstico positivo e a Mercedes já confirmou que ele não correrá no GP de Sakhir deste fim de semana, prova que será realizada no anel externo do circuito do Bahrein.

A FIA confirmou através de um comunicado que Hamilton está em isolamento e já iniciou o rastreamento de pessoas que estiveram em contato com ele.

"A FIA, a Fórmula 1 e a equipe Mercedes confirmam que, durante a sessão de testes obrigatórios pré-corrida para o GP de Sakhir, Lewis Hamilton testou positivo para Covid-19".

"De acordo com os protocolos de Covid-19 e as normas sanitárias do Bahrein ele está em isolamento. Todos os que estiveram em contato foram rastreados. Os procedimentos determinados pela FIA e a Fórmula 1 vão garantir que isso não tenha impactos maiores ao evento".

A Mercedes confirmou que anunciará o substituto de Hamilton no momento ideal. Os reservas oficiais da equipe são Stoffel Vandoorne e Esteban Guiterrez, apesar de Nico Hulkenberg ser um potencial candidato.

A equipe lamentou "que Lewis Hamilton testou positivo para Covid-19 e não poderá participar do GP de Sakhir. Lewis passou por três testes na semana passada, todos com resultado negativo, sendo o último no domingo a tarde no Circuito do Bahrein, como parte do programa tradicional de testes".

"Porém, ele acordou na manhã da segunda com alguns sintomas e foi informado ao mesmo tempo que um contato dele havia testado positivo. Portanto, ele passou por outro teste e teve o diagnóstico positivo. Isso foi confirmado por um segundo exame".

"Lewis está isolado seguindo os protocolos de Covid-19 e as normas das autoridades de saúde do Bahrein. Fora os sintomas leves, ele está bem e a equipe deseja uma rápida recuperação. Sobre o substituto, anunciaremos nossos planos no devido tempo".

Vandoorne está atualmente com a equipe da Mercedes da Fórmula E em Valência para os testes de pré-temporada que terminam nesta terça (01), mas já iria viajar para o Bahrein de qualquer modo na sequência.

Pietro Fittipaldi é confirmado pela Haas e vai correr no lugar de Grosjean no GP do Sakhir

