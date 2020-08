Após largar da pole position, Lewis Hamilton foi dominante e liderou todo o GP da Bélgica para vencer a corrida deste domingo em Spa-Francorchamps e ampliar sua vantagem na classificação de 2020 da Fórmula 1.

O piloto britânico da Mercedes terminou à frente do companheiro finlandês Valtteri Bottas, que não ameaçou. Quem completou o pódio na tradicional pista belga foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Australiano da Renault, Daniel Ricciardo ganhou o ponto extra pela volta mais rápida da prova e foi o quarto, à frente do companheiro francês Esteban Ocon. O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, foi o sexto, superando o britânico Lando Norris, da McLaren.

Pilotos da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc ficaram para trás. O tetracampeão terminou em 13º e seu companheiro de equipe chegou apenas na 14ª colocação.

A corrida

Na largada, Leclerc saltou bem e foi para oitavo, posteriormente caindo para 12º, à frente de Vettel. Hamilton ficou na ponta, seguido por Bottas e Verstappen, que foi atacado por Ricciardo, mas manteve a posição. Ocon ultrapassou Albon pelo quinto posto.

Pouco depois, o italiano Antonio Giovinazzi escapou com a Alfa Romeo e bateu forte. Na sequência, a Williams do britânico George Russell foi atingida pela roda que saiu voando no acidente e também quebrou. Ambos abandonaram, mas ficaram bem.

O safety car foi acionado e os pilotos aproveitaram a entrada do carro de segurança para pit stops. Após a primeira rodada de paradas, Hamilton, Bottas e Verstappen trocaram os pneus médios da largada por novos compostos duros.

Gasly e Pérez não pararam e foram para quarto e quinto, respectivamente com borrachas duras e macias. Ricciardo parou e voltou em sétimo com pneus duros, após stint com compostos macios.

Albon apareceu na sequência, em oitavo, tendo trocado suas borrachas duras por pneus médios. Já Stroll e Norris, que completavam o top-10 em Spa, trocaram compostos macios por duros.

Na volta 15 de 44, o safety car 'recolheu' e logo Ricciardo foi para cima de Pérez, subindo para quinto. Mais atrás, o carro impulsionado por motor Ferrari que aparecia na melhor colocação era a Alfa de Kimi Raikkonen, na 12ª posição. Atrás do finlandês, Vettel e Leclerc.

No 21º giro, Ricciardo foi para quarto ao passar Gasly, que seguia na pista com os pneus duros usados na largada. Albon também passou seu antecessor, subindo para quinto. Leclerc fez seu segundo pit stop e voltou à pista em último com compostos duros.

Na volta 27, Gasly colocou borrachas médias e voltou ao circuito na frente de Leclerc, mas logo escalou o pelotão. O piloto ainda conseguiu chegar à zona de pontuação, enquanto Hamilton resistiu ao desgaste de pneus para vencer de forma absoluta em Spa.