A Pirelli deve ter pela frente a concorrência da Hankook, atua fornecedora de pneus do Mundial de Rally, e da Bridgestone quando a Fórmula 1 abrir o processo de licitação para o fornecimento de pneus no próximo ano.

A Pirelli substituiu a Brigestone como fornecedora exclusiva de pneus da F1 em 2011 e, durante grande parte de sua primeira década, enfrentou pouca concorrência nos momentos de renovação do contrato.

Esse cenário mudou nos últimos anos. Após deixar a categoria em 2010, alegando custos elevados e um "realinhamento estratégico" em decorrência da crise financeira global, a Bridgestone voltou a disputar o posto no processo de licitação mais recente, em 2023, e sabe-se que a empresa está preparando uma proposta para a próxima rodada.

O Motorsport.com apurou que a Hankook, fornecedora exclusiva de pneus do Campeonato Mundial de Rally, está preparando uma proposta para o processo de licitação que será aberto no próximo ano.

A empresa já havia participado, sem sucesso, da licitação de 2018 para o contrato que cobriu o período de 2020 a 2023, contrato este que acabou sendo estendido por mais um ano devido à pandemia.

O contrato atual da Pirelli abrange o período de 2025 a 2028, uma vez que a empresa — em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a F1 — exerceu, em junho passado, uma cláusula de extensão de um ano.

Durante o último processo de licitação, a estabilidade técnica durante a transição para um novo regulamento foi considerada um aspecto particularmente importante. Diante das mudanças previstas para 2030, os eventuais interessados ​​na licitação precisarão garantir à FIA que são capazes de assegurar essa estabilidade.

Embora a FIA avalie as propostas com base na capacidade técnica dos licitantes, em suas credenciais de sustentabilidade e na capacidade operacional de gerenciar o processo de fornecimento de forma integrada, a F1 também tem voz na decisão final, sob uma perspectiva comercial. A Pirelli investe valores expressivos em sinalização nas pistas, além de viabilizar benefícios VIP, como o programa "Hot Laps".

A Hankook já teve uma participação modesta em fins de semana de GP como fornecedora da W Series em 2021 e 2022. A empresa sul-coreana está envolvida no automobilismo há mais de três décadas, tendo sido, em diversos períodos, fornecedora exclusiva do DTM, além de categorias regionais de F3 e F4. Ela forneceu pneus para os carros da era Gen3 da Fórmula E entre 2022 e 2026.

Hankook Competition CEO Steven Cho (right), seen here with Hyundai's Andrew Wheatley on Rally Japan, has visited several grands prix to meet F1 stakeholders over the past two seasons Photo by: Getty Images

A empresa foi nomeada fornecedora exclusiva de pneus do Campeonato Mundial de Rally em 2025 e, neste ano, foi incluída pela FIA no “programa de parceiros globais” da entidade.

Representantes, incluindo o CEO da Hankook Competition, Steven Cho, compareceram a vários GPs nas últimas duas temporadas — o mais recente deles, no último fim de semana, em Las Vegas — e, ao que consta, a empresa já realizou testes de protótipos de pneus utilizando um carro de desenvolvimento baseado em um modelo da Fórmula 2.

Por ter fornecido pneus a dois grandes campeonatos mundiais da FIA nos últimos anos, além de ter estreitado bastante os laços com a entidade, a candidatura se tornaria muito mais crível do que a anterior.

A Fórmula E é um forte cartão de visitas, já que suas metas ambientais exigem apenas dois compostos de pneus diferentes, ambos feitos com materiais sustentáveis. A sustentabilidade foi o golpe final da Pirelli na última licitação, quando ela se comprometeu a levar à F1, a partir de 2024, pneus certificados pelo Conselho de Manejo Florestal (FSC, na sigla em inglês).

Embora sediada na Coreia do Sul, a Hankook possui um centro de P&D em Hannover, na Alemanha, e uma fábrica na Hungria que, atualmente, passa por uma expansão de €450 milhões (R$ 2,71 bilhões). A Pirelli fabrica seus produtos voltados ao automobilismo — incluindo pneus para a F1 — juntamente com pneus convencionais para veículos de passeio, em sua fábrica em Izmit, na Turquia.

Qualquer empresa que entre no processo de licitação enfrenta um desafio considerável, uma vez que sua proposta visará o quarto ano de vigência do atual regulamento técnico, portanto, ela precisará apresentar argumentos muito convincentes de que é capaz de, no mínimo, igualar o produto já existente. Embora os pneus da Pirelli tenham sido alvo de críticas frequentes ao longo dos anos, isso é algo inerente à condição de exclusividade.

Espera-se que os pneus atuais atendam a um conjunto complexo e, muitas vezes, contraditório de requisitos: eles precisam ser robustos, tanto térmica quanto estruturalmente, mas apresentar uma curva de degradação previsível, de modo a favorecer o espetáculo e a variedade estratégica.

A experiência dos últimos 15 anos demonstra como é fácil errar a medida em qualquer uma dessas direções.

Hankook was Formula E's supplier through the Gen 3 era so, besides single-seater experience, it is accustomed to the kind of trackside signage deals that come with the territory Photo by: Getty Images

"A Pirelli tem sido uma parceira importante do Campeonato Mundial de F1 da FIA por muitos anos, oferecendo um padrão consistentemente elevado de desempenho, inovação e segurança no mais alto nível do nosso esporte", afirmou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, no anúncio da extensão do contrato, em junho. "Essa prorrogação, que vai até o final de 2028, proporciona estabilidade ao campeonato."

Isso, somado à presença marcante da marca Pirelli ao redor das pistas, deixa claro o que qualquer interessado precisa oferecer: grande capacidade financeira e a garantia de que, quando seus pneus forem utilizados, ninguém notará qualquer diferença — a não ser pelo nome gravado nas laterais.

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