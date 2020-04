Fernando Alonso se retirou da F1 no final de 2018, depois de quatro anos sem poder sequer chegar a pódios com a McLaren.

Entre suas estatísticas, ele tem dois campeonatos mundiais conquistados em 2005 e 2006 com a Renault, enquanto na Ferrari esteve próximo de se coroar duas vezes, em 2010 e 2012.

No podcast da F1 Beyond The Grid, Nick Heidfeld, que esteve na categoria entre 2000 e 2011, falou sobre piloto espanhol, a quem elogiou o tempo todo. Com ele, ele viveu batalhas intensas, mas respeitosas na pista, e admite que adoraria vê-lo competir novamente.

"Ele é definitivamente, o cara que eu mais gostaria de ver de volta à Fórmula 1", disse Heidfeld. "Ele é certamente um dos melhores, merecia ser campeão mais vezes.”

Heidfeld reconhece que o comportamento do bicampeão jogou contra ele.

"Às vezes, ele era tão radical que fez coisas que, no final, provavelmente não o ajudaram. Mas ele foi provavelmente o piloto que eu mais gostei em competir, adorei lutar com ele.”

"Era justo, na maioria das vezes", lembrou ele. "Em uma ocasião, em Mônaco, ele me bateu na Lowes. Mas meus pneus de chuva não estavam na temperatura certa e eu parecia um pato quando decidi disputar."

"Mas em todas as outras ocasiões ele sempre foi muito duro, mas muito justo. Foi ótimo competir contra ele."

Quando perguntado sobre quem era o melhor piloto que competiu em suas 12 temporadas (em seis equipes diferentes) na Fórmula 1, o alemão respondeu: "Eu diria que o mais completo foi Alonso. Provavelmente o mais talentoso seja Hamilton, mas o melhor, na minha opinião, foi Alonso."

"Houve um ano em que eu não corri, mas tive a sorte de ir ao GP de Mônaco, e eu estava ainda mais perto do que qualquer fã, e esses dois pilotos me fizeram levantar da cadeira em cada curva. O controle sobre o carro que eles mostraram... Hamilton foi ainda mais extremo no risco que assumiu, perto das barreiras e muros, mas era muito mais inconsistente que Alonso."

"Agora, acho que isso mudou, me parece que Hamilton se tornou mais consistente e não é mais tão agressivo e perigoso, pelo menos em Mônaco", concluiu.

