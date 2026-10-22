O circuito de Hockenheim está “em conversas” com a Fórmula 1 sobre um possível retorno do Campeonato Mundial à pista alemã, mas o projeto ainda é “em grande parte teórico”.

Os diretores executivos do Hockenheimring, Joern Teske e Jochen Nerpel, abordaram o assunto detalhadamente em uma entrevista à Formel1.de, site irmão do Motorsport.com, por ocasião do lançamento do Motorworld pelo circuito localizado em Baden-Wuerttemberg, descrito como “um centro único que reúne automobilismo, varejo, oficinas, prestadores de serviços, negócios, hotéis, gastronomia, eventos e a paixão pelo automobilismo sob o mesmo teto”.

O circuito sediou o GP da Alemanha pela primeira vez em 1970 e foi uma presença constante no calendário da F1 de 1977 a 2006, antes de passar a receber a prova a cada dois anos até 2018, inicialmente alternando com o Nurburgring. Um evento final foi organizado em 2019 com o apoio da Mercedes, mas condições financeiras adversas tornaram inviável a realização de novas corridas.

Atualmente, a F1 tem um calendário de 24 etapas com vários candidatos em potencial, mas Hockenheim ainda está interessada em tornar o campeonato mundial seu evento principal.

“A F1 está, naturalmente, acompanhando de perto o que está acontecendo aqui no Hockenheimring”, disse Teske. “Estamos em negociações. A prioridade da F1, é claro, é que as condições gerais no Hockenheimring sejam adequadas".

"O Motorworld é um prédio lindo, mas não é o elemento essencial de que a F1 precisa para realizar uma corrida. Imagino que o foco dele estará mais em saber se a infraestrutura geral é adequada".

"Dito isso, as imagens que divulgamos impressionaram a todos, e eu incluiria [o CEO da F1] Stefano Domenicali nisso. É simplesmente um edifício fantástico e simboliza o fato de que as coisas realmente estão avançando no circuito".

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Nerpel esclareceu que Hockenheim precisaria de arquibancadas temporárias caso voltasse a sediar a F1, a fim de passar de “pouco menos de 60 mil lugares” para “perto de 100 mil”, bem como de um prédio de boxes maior para acomodar todas as 11 equipes.

Mas o cerne da questão, como costuma acontecer, é financeiro. “Muitas vezes ficamos aqui e dizemos: ‘Você viu aquele prédio de boxes na Hungria?’”, acrescentou Nerpel. “Algo assim é construído quase da noite para o dia – e uso essa expressão deliberadamente, porque esses prédios foram erguidos em algo como seis a nove meses".

“São duas abordagens completamente diferentes. Quando um governo ou um país demonstra interesse e diz: ‘Isso é importante para nós’ – veja Ruanda, por exemplo -, às vezes achamos extraordinário o quão pouca relevância a F1 tem na Alemanha, um país famoso por sua indústria automotiva, e o quão pouco apoio existe para ela".

"Naturalmente, gostaríamos de muito mais apoio, mas as chances de obter financiamento público de qualquer fonte são praticamente nulas, se assim posso dizer".

“Há muitas questões a serem resolvidas primeiro”, confirmou Teske. “Como não temos nada substancial a anunciar ou discutir publicamente nesta fase, tudo ainda é, em grande parte, teórico".

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Em meio à diminuição da incerteza sobre o calendário no contexto da guerra com o Irã, Teske também esclareceu que uma corrida substituta de última hora e pontual “certamente não valeria a pena” para Hockenheim do ponto de vista financeiro.

“Deixe-me colocar desta forma: se sediar uma corrida substituta abrisse significativamente mais as portas para um contrato plurianual e um futuro seguro na F1, então certamente seria uma opção que analisaríamos com muita seriedade”, disse Teske.

“Mas se ficasse claro que seria apenas uma corrida substituta pontual, sem perspectivas futuras, eu pessoalmente questionaria se o esforço valeria a pena. Financeiramente, certamente não valeria".

“Que valor duradouro uma única corrida traria? Um surto de atenção da mídia, enorme visibilidade para aquele evento e, depois, tudo volta a desaparecer. Essa não seria necessariamente minha preferência, embora eu deva ressaltar que essa é apenas minha opinião pessoal e não foi acordada internamente".

14 dos atuais 22 pilotos do grid da F1 já correram no Hockenheimring, com três conquistando vitórias – Fernando Alonso (2005, 2010, 2012), Lewis Hamilton (2006, 2016, 2018) e Max Verstappen (2019). O herói local Michael Schumacher é o recordista, com quatro vitórias.

Grande Prêmio da Alemanha de 2019 Foto: Mark Thompson / Getty Images

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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