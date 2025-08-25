Às vezes, as coisas acontecem muito rápido na Fórmula 1: Sebastian Vettel precisou de apenas alguns segundos para receber sua primeira penalidade em um fim de semana de GP. Porém, houve muitos outros incidentes extraordinários e penalidades igualmente surpreendentes.

Neste artigo, contamos situações conhecidas e também menos conhecidas na história da F1 em que as penalidades foram particularmente extremas - às vezes, muito caras.

1978 - Riccardo Patrese e o acidente de Monza

Após um grave acidente no início do GP de Monza, Riccardo Patrese foi erroneamente considerado culpado pelos pilotos. Como consequência, ele foi banido do GP seguinte, em Watkins Glen. A penalidade foi rigorosamente aplicada, deixando o piloto italiano fora do evento seguinte.

1984 - Tyrrell e aditivos ilegais

A equipe Tyrrell foi penalizada por fazer experiências com aditivos e tanques de combustível não permitidos. A ofensa levou à desqualificação da equipe para a temporada, uma das penalidades mais severas da época.

1994 - Eddie Irvine e a suspensão tripla

Eddie Irvine se envolveu em um acidente durante o GP do Brasil e foi considerado culpado. Inicialmente, recebeu uma suspensão de uma corrida, mas depois de recorrer, a Jordan perdeu o recurso. A sanção foi estendida para três GPs consecutivos, forçando Irvine a assistir às corridas de fora do cockpit.

1994 - Michael Schumacher e a polêmica em Silverstone

Em Silverstone, Michael Schumacher ignorou uma bandeira preta que encerrava sua participação na volta de aquecimento. Embora tenha negociado a situação com a FIA, ele acabou sendo temporariamente suspenso da corrida, mas conseguiu manter seus resultados pessoais e, no final da temporada, foi coroado campeão após uma polêmica colisão com Damon Hill em Adelaide.

1997 - Schumacher e a desclassificação retroativa

Com Jacques Villeneuve como seu rival no campeonato mundial, Schumacher teve alguns de seus resultados da temporada anulados retroativamente. No entanto, "Schumi" conseguiu manter suas estatísticas pessoais, embora seu desempenho oficial tenha sido afetado no registro da FIA.

2002 - Polêmica com a Ferrari em Spielberg

No GP da Áustria, Rubens Barrichello teve que deixar o companheiro de equipe, Michael Schumacher, passar por causa de uma ordem de equipe, dando-lhe a vitória. O alemão causou um tumulto ao colocar o brasileiro no degrau mais alto do pódio, resultando em uma multa de um milhão de dólares à Ferrari, metade da qual foi suspensa.

2006 - Felipe Massa e a cerimônia na Turquia

Durante a cerimônia de premiação do GP da Turquia, um erro ao nomear um dos políticos presente na cerimônia ofuscou a primeira vitória de Felipe Massa. A situação foi resolvida, mas a FIA interveio e multou os organizadores do evento em cinco milhões de dólares.

2006 - A estreia de Sebastian Vettel e o excesso de velocidade

Em seu primeiro fim de semana de GP em Istambul, Vettel foi penalizado por exceder o limite de velocidade nos boxes durante os treinos. Ele foi multado em 800 euros, apenas alguns segundos depois de fazer sua estreia na F1.

2007 - McLaren e o escândalo de espionagem

A McLaren foi multada em um valor recorde de 100 milhões de dólares depois que se descobriu que material da Ferrari havia sido contrabandeado para suas instalações. Essa sanção continua sendo uma das mais severas da história da F1 por espionagem industrial.

2010 - Registro da USF1 e da Fórmula 1

A equipe USF1 não conseguiu participar da F1 dentro do prazo, mas a FIA ainda exigiu uma taxa de inscrição de aproximadamente 300.000 dólares. Uma penalidade financeira que refletia a seriedade do registro no campeonato.

2011 - Pastor Maldonado e várias penalidades

Durante o GP de Abu Dhabi, Pastor Maldonado acumulou penalidades antes, durante e depois da corrida: por trocas de componentes do motor, ignorando bandeiras azuis e outras infrações na pista. Por fim, a soma das penalidades o forçou a cumprir distâncias adicionais de condução como parte da sanção.

2015 - McLaren e as 105 posições de penalidade

No GP da Bélgica, a McLaren recebeu uma das penalidades de grid mais curiosas da história: Fernando Alonso e Jenson Button foram penalizados em um total de 105 posições após várias mudanças de componentes do trem de força. A piada da época foi: "A F1 corre em Spa, mas a McLaren precisa largar de Liège".

2017 - Fernando Alonso e a penalidade de Jenson Button

Durante um evento ligado às 500 Milhas de Indianápolis, Alonso causou uma penalidade no grid que afetou Button. No entanto, o britânico não a cumpriu porque não participou de um GP anterior, causando confusão e comentários entre pilotos e fãs.

2020 - Racing Point e o RP20 clonado

O RP20 da Racing Point tinha uma forte semelhança com o Mercedes campeão do ano anterior, o que resultou em investigações que confirmaram a cópia ilegal. A Racing Point foi penalizada com a perda de pontos no campeonato e uma multa de mais de 400.000 euros.

2022 - Red Bull e regras financeiras

A Red Bull foi penalizada por violar as regras financeiras da F1, violando as margens permitidas. Como resultado, a equipe teve seu desenvolvimento reduzido e precisou pagar vários milhões de dólares, afetando seu planejamento esportivo e financeiro.

2024 - Max Verstappen e a polêmica ao volante

Max Verstappen falou um palavrão em uma coletiva de imprensa oficial da FIA. A Federação interveio e, como parte da sanção, foi designado a prestar serviços comunitários em Ruanda, no que foi descrito como uma medida educacional e exemplar internacionalmente.

