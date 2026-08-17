Os primeiros meses da parceria da Honda com a Aston Martin foram difíceis, mas a montadora japonesa agora volta a olhar para o futuro. O gerente geral de pista e engenheiro-chefe da HRC na Fórmula 1, Shintaro Orihara, espera que as melhorias no motor de combustão da Honda possam colocar a marca de volta entre os principais fornecedores de unidades de potência até o final de 2027 ou início de 2028.

O projeto da Honda na F1 parece completamente diferente de seus anos de glória com a Red Bull em termos de pessoal, o que levou a Honda a perceber, em janeiro, que o início dessa nova era seria problemático – ainda mais do que o esperado, como reconheceu Orihara.

Em Zandvoort, a fabricante japonesa apresentará sua primeira atualização de unidade de potência, com uso do ADUO, que está inteiramente focada no motor de combustão interna.

Essa medida tem como objetivo trazer a Honda de volta à 'briga' em termos de desempenho do motor, embora sejam necessárias várias outras atualizações para diminuir a diferença.

Esse desenvolvimento deve continuar em 2027, o que já é um dos principais objetivos nos bastidores.

“Para 2027, temos regulamentos ligeiramente diferentes para a vazão de combustível, mas nosso programa de desenvolvimento continua o mesmo. Precisamos melhorar ainda mais nosso desempenho de combustão”, disse Orihara durante uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

“Portanto, continuaremos concentrados em melhorar o desempenho do nosso motor de combustão interna e queremos dar passos mais significativos nesse sentido em 2027. Esse é o nosso principal foco".

Além de melhorar o motor de combustão interna, a integração com o chassi também é uma prioridade fundamental para o próximo ano Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

O novo motor e chassi também oferecem uma oportunidade de integrar melhor a unidade de potência da Honda ao projeto de Adrian Newey, reconheceu Orihara.

No início deste ano, houve muita discussão sobre os supostos pedidos de última hora de Newey e a complexidade que eles acarretavam, mas, com um ano de experiência de trabalho conjunto, há oportunidades para melhorar a integração para a próxima temporada.

“Estamos mantendo um diálogo próximo com a Aston Martin para integrar melhor nossa unidade de potência ao novo chassi deles. Portanto, sim, agora estamos focados no desenvolvimento de um bom motor para 2027 e também trabalhando em estreita colaboração com a Aston Martin nos bastidores".

Honda estabelece meta ambiciosa apesar do início difícil

A passagem anterior da Honda pela F1 também começou de forma difícil, mas acabou resultando em campeonatos mundiais ao lado da Red Bull e de Max Verstappen.

Dadas as dificuldades atuais, ninguém em Silverstone (Aston Martin) ou em Sakura (Honda) está pensando em vitórias ainda, muito menos em campeonatos mundiais, mas o passado traz alguma confiança de que outra reviravolta pode ser alcançada a longo prazo.

Questionado sobre o prazo previsto para atingir o nível competitivo que a Honda almeja, Orihara revelou: “É difícil definir um prazo exato na F1, pois nosso desempenho é sempre relativo ao de outro concorrente. Após a pausa, queremos voltar às pistas e, a partir daí, estamos trabalhando duro na fábrica para dar um salto ainda maior em 2027, mas, novamente, devemos ser realistas".

“Portanto, acho que, no início de 2027, talvez ainda não tenhamos as melhores unidades de potência, mas estaremos mais próximos do principal concorrente. E, então, continuaremos nos esforçando ao máximo para sermos o principal competidor, espero, em 2027 ou 2028".

Isso significa que a Honda quer voltar a ser referência na F1 até o final da próxima temporada ou no início da temporada 2028, ou pelo menos estar de volta ao grupo dos principais fabricantes de unidades de potência.

A Honda acredita que uma reviravolta na F1 está prestes a acontecer e tem como meta voltar ao topo até o final de 2027 ou início de 2028 Foto: Honda Racing Corporation

A confiabilidade poderia se tornar um problema novamente em 2027?

Reduzir a diferença para os concorrentes, no entanto, não é o único aspecto que a Honda precisa levar em conta para o próximo ano.

Todos os fabricantes também precisam estar preparados para as mudanças anunciadas no fluxo de combustível. Elas fazem parte de uma mudança mais ampla em direção a um equilíbrio de 58/42 entre o motor de combustão interna e o elétrico em 2027, seguido pela divisão prevista de 60/40 em 2028.

“O ponto mais desafiador disso provavelmente será a confiabilidade”, disse Orihara. “Se a taxa de fluxo de combustível não fosse alterada, ainda assim seriam necessários avanços em confiabilidade da nossa parte caso melhorássemos o desempenho. Mas isso já é esperado de qualquer forma".

“Mas agora estamos aumentando a vazão de combustível também, então as exigências em termos de confiabilidade serão bastante grandes. Para nós, trata-se de melhorar a combustão e, além disso, aumentar a vazão de combustível".

No entanto, Orihara acredita que é viável para a Honda atingir o nível de confiabilidade exigido, apesar dessas mudanças: “Será uma grande exigência em termos de confiabilidade e o tempo de desenvolvimento é bastante curto. Portanto, acho que esse é um ponto desafiador, mas, graças à FIA, eles deram passos razoáveis".

“Se tivéssemos que atingir um número muito alto em um ano, isso seria um grande problema. Mas agora que dividiram isso em duas etapas, esse é um número razoável em termos de [aumento de] potência, considerando que precisamos cuidar do espetáculo também. Ainda será um desafio para a confiabilidade, mas acho que é uma boa decisão".

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