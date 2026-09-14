Horário, local e onde assistir: Tudo sobre o "Max vs 100", desafio de kart de Verstappen
Tetracampeão competirá contra 100 pessoas nesta quarta-feira
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
A Fórmula 1 está em uma semana de pausa após o GP da Espanha, no entanto, isso não significa que Max Verstappen não irá para a pista nos próximos dias. Nesta quarta-feira (16), o tetracampeão irá participar de um desafio de kart, correndo contra 100 pessoas.
Em "Max vs 100", Verstappen largará da 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar os 100 kartistas. O desafio acontecerá em Silverstone, no Reino Unido, em um circuito construído especialmente para a ocasião.
O evento terá transmissão global (incluindo o Brasil) no Disney+ e no app da ESPN, com início às 17h locais, 13h de Brasília.
Com exceção do tetracampeão, que já tem a posição definida, os outros competidores decidirão a ordem de largada em uma sessão classificatória na terça-feira (15). Todos os competidores utilizarão karts iguais, buscando o maior nível de igualdade possível. Durante a corrida, quem for ultrapassado por Verstappen está imediatamente eliminado e deve deixar a pista.
Até o momento, 84 competidores foram divulgados, reunindo criadores de conteúdos, atletas de diferentes modalidades, streamers, jornalistas e fãs, de diferentes nacionalidades. Dois brasileiros fazem parte da lista: a skatista profissional Leticia Bufoni e o streamer Tettrem.
Competidores - Max vs 100
Zac Alsop – YouTuber
Tyrique Hyde – Streamer
Queen B (Rebecca Evans) – Criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo
Pieface23 (Jack McDermott) – Criador de conteúdo
TGFBro (Romell Henry) – Criador de conteúdo para YouTube
Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber
Dantic (Daniel Moss) – Criador de conteúdo e YouTuber
Amber Gill – Personalidade da televisão
Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Apresentadora esportiva e criadora de conteúdo
Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Criador de conteúdo e comediante
Developer Adam (Adam Powell) – Criador de conteúdo
Kalia Lai – Criadora de conteúdo e atleta
James Doyle – Criador de conteúdo
Drift Games (David Egan) – Criador de conteúdo e piloto de drift
GoKartGod – Fabricante de karts elétricos
Larry Chen – Fotógrafo automotivo
Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Ator e criador de conteúdo
Mike Dokas – Criador de conteúdo no TikTok
AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Comediante
Nathan Lust – Criador de conteúdo
Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Criador de conteúdo e streamer
Mars (Zhang Jing) – Criadora de conteúdo sobre esportes radicais
Pamkutya (Norbert Osbáth) – Criador de conteúdo
Roberts Vītols – Criador de conteúdo
Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber
Enis Kirazoğlu – Criador de conteúdo
Karol Zdęba – YouTuber
Vale Sulca – Criadora de conteúdo
German Rodezel – Criador de conteúdo
Pableke (Pablo Jimenez) – Criador de conteúdo
Josh Richards – Criador de conteúdo e empreendedor
Si Hyun Park – Piloto profissional de drift
John-Marc van Wyk – Criador de conteúdo
Dyler – Artista e criador de conteúdo
Nnnurdaylet – Criador de conteúdo
Julia Haller – Criadora de conteúdo
Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Criador de conteúdo
Daniel Ahola – Criador de conteúdo
Gabs Djay – Criadora de conteúdo sobre automobilismo
Joe Tasker – Criador de conteúdo e apresentador de televisão
Bella James – Criadora de conteúdo
Juank Perez – Criador de conteúdo
Fresia Aria – Repórter de futebol
Nate Saunders – Repórter de F1
Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo
Sporttouchen (Timothé Rangström) – Criador de conteúdo
Bea Eguiraun – Apresentadora de automobilismo e piloto de testes
TheGrefg – Streamer e criador de conteúdo
Caedrel (Marc Lamont) – Streamer
TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer e criador de conteúdo
Helydia (Celia Tansel) – Streamer e criadora de conteúdo
Diogo 'MoveMind' da Silva – Streamer e criador de conteúdo
Jonathan Amaral – Jogador profissional de esports
RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer
TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Criador de conteúdo sobre games
Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer e entertainer
Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer
iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer e gamer profissional
Qucee (Quentin Correia) – Streamer e YouTuber
Leticia Bufoni – Skatista profissional
Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Pilota de dublês
Arda Saatçi – Atleta de ultrarresistência
Lethal Shooter (Chris Matthews) – Treinador de arremessos da NBA
Janja Garnbret – Escaladora profissional
Leo Neugebauer – Campeão mundial de decatlo
Molly Carlson – Saltadora profissional de penhascos
Matt Jones – Atleta de mountain bike
Billy Bolt – Piloto de motociclismo
Aidan Heslop – Saltador de penhascos
Pol Tarrés – Piloto de enduro
Tommo McCluskey – Criador de conteúdo e apresentador de automobilismo
Taylor Serage – Criadora de conteúdo
Joseph Brophy – Jornalista esportivo
Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva
Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer e YouTuber
Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness
Molly Marsh – Influenciadora e personalidade da televisão
Mélanie Buffetaud – Criadora de conteúdo e atleta de parkour
Jojo Sim – Criador de conteúdo
MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Criador de conteúdo
ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer
Henry Robert Williams – Jornalista esportivo
Charles Poujade – Atleta de parkour e criador de conteúdo
Austin Sprinz – Criador de conteúdo
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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