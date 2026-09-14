A Fórmula 1 está em uma semana de pausa após o GP da Espanha, no entanto, isso não significa que Max Verstappen não irá para a pista nos próximos dias. Nesta quarta-feira (16), o tetracampeão irá participar de um desafio de kart, correndo contra 100 pessoas.

Em "Max vs 100", Verstappen largará da 101ª posição e terá 30 voltas para tentar ultrapassar os 100 kartistas. O desafio acontecerá em Silverstone, no Reino Unido, em um circuito construído especialmente para a ocasião.

O evento terá transmissão global (incluindo o Brasil) no Disney+ e no app da ESPN, com início às 17h locais, 13h de Brasília.

Com exceção do tetracampeão, que já tem a posição definida, os outros competidores decidirão a ordem de largada em uma sessão classificatória na terça-feira (15). Todos os competidores utilizarão karts iguais, buscando o maior nível de igualdade possível. Durante a corrida, quem for ultrapassado por Verstappen está imediatamente eliminado e deve deixar a pista.

Até o momento, 84 competidores foram divulgados, reunindo criadores de conteúdos, atletas de diferentes modalidades, streamers, jornalistas e fãs, de diferentes nacionalidades. Dois brasileiros fazem parte da lista: a skatista profissional Leticia Bufoni e o streamer Tettrem.

Competidores - Max vs 100

Zac Alsop – YouTuber

Tyrique Hyde – Streamer

Queen B (Rebecca Evans) – Criadora de conteúdo e apresentadora de automobilismo

Pieface23 (Jack McDermott) – Criador de conteúdo

TGFBro (Romell Henry) – Criador de conteúdo para YouTube

Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber

Dantic (Daniel Moss) – Criador de conteúdo e YouTuber

Amber Gill – Personalidade da televisão

Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Apresentadora esportiva e criadora de conteúdo

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Criador de conteúdo e comediante

Developer Adam (Adam Powell) – Criador de conteúdo

Kalia Lai – Criadora de conteúdo e atleta

James Doyle – Criador de conteúdo

Drift Games (David Egan) – Criador de conteúdo e piloto de drift

GoKartGod – Fabricante de karts elétricos

Larry Chen – Fotógrafo automotivo

Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Ator e criador de conteúdo

Mike Dokas – Criador de conteúdo no TikTok

AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Comediante

Nathan Lust – Criador de conteúdo

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Criador de conteúdo e streamer

Mars (Zhang Jing) – Criadora de conteúdo sobre esportes radicais

Pamkutya (Norbert Osbáth) – Criador de conteúdo

Roberts Vītols – Criador de conteúdo

Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber

Enis Kirazoğlu – Criador de conteúdo

Karol Zdęba – YouTuber

Vale Sulca – Criadora de conteúdo

German Rodezel – Criador de conteúdo

Pableke (Pablo Jimenez) – Criador de conteúdo

Josh Richards – Criador de conteúdo e empreendedor

Si Hyun Park – Piloto profissional de drift

John-Marc van Wyk – Criador de conteúdo

Dyler – Artista e criador de conteúdo

Nnnurdaylet – Criador de conteúdo

Julia Haller – Criadora de conteúdo

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Criador de conteúdo

Daniel Ahola – Criador de conteúdo

Gabs Djay – Criadora de conteúdo sobre automobilismo

Joe Tasker – Criador de conteúdo e apresentador de televisão

Bella James – Criadora de conteúdo

Juank Perez – Criador de conteúdo

Fresia Aria – Repórter de futebol

Nate Saunders – Repórter de F1

Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber e criador de conteúdo

Sporttouchen (Timothé Rangström) – Criador de conteúdo

Bea Eguiraun – Apresentadora de automobilismo e piloto de testes

TheGrefg – Streamer e criador de conteúdo

Caedrel (Marc Lamont) – Streamer

TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer e criador de conteúdo

Helydia (Celia Tansel) – Streamer e criadora de conteúdo

Diogo 'MoveMind' da Silva – Streamer e criador de conteúdo

Jonathan Amaral – Jogador profissional de esports

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Criador de conteúdo sobre games

Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer e entertainer

Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer

iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer e gamer profissional

Qucee (Quentin Correia) – Streamer e YouTuber

Leticia Bufoni – Skatista profissional

Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Pilota de dublês

Arda Saatçi – Atleta de ultrarresistência

Lethal Shooter (Chris Matthews) – Treinador de arremessos da NBA

Janja Garnbret – Escaladora profissional

Leo Neugebauer – Campeão mundial de decatlo

Molly Carlson – Saltadora profissional de penhascos

Matt Jones – Atleta de mountain bike

Billy Bolt – Piloto de motociclismo

Aidan Heslop – Saltador de penhascos

Pol Tarrés – Piloto de enduro

Tommo McCluskey – Criador de conteúdo e apresentador de automobilismo

Taylor Serage – Criadora de conteúdo

Joseph Brophy – Jornalista esportivo

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – CEO de mídia automotiva

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer e YouTuber

Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influenciador fitness

Molly Marsh – Influenciadora e personalidade da televisão

Mélanie Buffetaud – Criadora de conteúdo e atleta de parkour

Jojo Sim – Criador de conteúdo

MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Criador de conteúdo

ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer

Henry Robert Williams – Jornalista esportivo

Charles Poujade – Atleta de parkour e criador de conteúdo

Austin Sprinz – Criador de conteúdo

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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