Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda
Motorsport.com faz a cobertura completa da 15ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Aerial photograph of the Circuit Zandvoort
Foto de: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images
Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta da pausa de verão e chega ao GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. É a 15ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista holandesa nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Zandvoort? O Motorsport.com checou via weather.com nesta quinta-feira.
O treino livre 1 é é às 7h30min de Brasília, 12h30min no horário local. O segundo é às 11h de Brasília, 16h locais. A previsão é de um dia nublado, com 80% de possibilidade de chuva a tarde e ventos de 15km/h a 30km/h. A temperatura máxima é 21°C e a mínima 16°C. Confira programação do GP da Holanda e do Motorsport.com no YouTube:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|10h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h30min
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"
F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada
F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários