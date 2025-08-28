Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda

Motorsport.com faz a cobertura completa da 15ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Publicado:
Aerial photograph of the Circuit Zandvoort

Aerial photograph of the Circuit Zandvoort

Foto de: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta da pausa de verão e chega ao GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. É a 15ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista holandesa nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Zandvoort? O Motorsport.com checou via weather.com nesta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 7h30min de Brasília, 12h30min no horário local. O segundo é às 11h de Brasília, 16h locais. A previsão é de um dia nublado, com 80% de possibilidade de chuva a tarde e ventos de 15km/h a 30km/h. A temperatura máxima é 21°C e a mínima 16°C. Confira programação do GP da Holanda e do Motorsport.com no YouTube:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h30min
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2
Q4 Sábado Após a Classificação
PÓDIO Domingo Após a Corrida
RETA FINAL Segunda-feira 18h45

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

