Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue na Europa para o GP da Hungria, realizado no circuito de Hungaroring. É a 14ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista húngara nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Hungaroring? O Motorsport.com checou via weather.com nesta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 8h30min de Brasília, 13h30min no horário local. O segundo é às 12h de Brasília, 17h locais. A previsão é de um dia ensolarado, com algumas nuvens a tarde e ventos de 10km/h a 15km/h. A temperatura máxima é 29°C e a mínima 15°C. Confira programação do GP da Hungria e do Motorsport.com no YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 11h00 Band / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!