Fórmula 1 GP da Itália

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Motorsport.com faz a cobertura completa da 16ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Publicado:

Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Lombardia para o GP da Itália, realizado no Autodromo Nazionale di Monza. É a 16ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista da 'grande Milão' nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Monza? O Motorsport.com checou via weather.com na noite desta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 8h30min de Brasília, 14h30min no horário local. O segundo é às 12h de Brasília, 18h da Lombardia. No período entre as sessões, chance decrescente de chuva, com pico de 15% de probabilidade mais perto do horário do 'TL1'. Temperaturas máximas de 25ºC e ventos sul de até 8km/h.

A programação do GP da Itália e do Motorsport.com no YouTube

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 Bandsports / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h35 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h15 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
TELEMETRIA Quarta-feira 16h  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
