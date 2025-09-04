Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
Motorsport.com faz a cobertura completa da 16ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Lombardia para o GP da Itália, realizado no Autodromo Nazionale di Monza. É a 16ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista da 'grande Milão' nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Monza? O Motorsport.com checou via weather.com na noite desta quinta-feira.
O treino livre 1 é é às 8h30min de Brasília, 14h30min no horário local. O segundo é às 12h de Brasília, 18h da Lombardia. No período entre as sessões, chance decrescente de chuva, com pico de 15% de probabilidade mais perto do horário do 'TL1'. Temperaturas máximas de 25ºC e ventos sul de até 8km/h.
A programação do GP da Itália e do Motorsport.com no YouTube:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|Bandsports / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h35
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|04h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|TELEMETRIA
|Quarta-feira
|16h
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|15h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
