F1: Horários, previsão do tempo e como assistir a sprint e o quali do GP da Grã-Bretanha no sábado
Com quatro categorias na pista, Brasil terá seis representantes em Silverstone: Bortoleto (F1), Câmara e Fittipaldi (F2), Clerot e Barrichello (F3) e Ferreira (F1 Academy)
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. No sábado (04) as atividades seguem a todo vapor tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões de sábado do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:
A sprint acontece às 8h00, no fuso horário de Brasília, 12h00 local. Já a classificação para a corrida de domingo acontece mais tarde, às 12h00 de Brasília e 16h00 da Inglaterra.
No período entre as sessões, há 20% de probabilidade de chuva, temperaturas variando entre 16° e 24°C e ventos de no máximo 26km/h.
Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:
Em negrito, as sessões de sábado:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|08h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|11h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|09h45
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h50
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h35
|F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|04h25
|F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|03h45
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|14h00
|F1TV Pro
|Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|14h05
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|06h00
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Mariotti comemora liderança do treino livre no Algarve e projeta classificação
Porsche Cup: Marçal Muller abre etapa de Algarve com top 5 na categoria Carrera
Silvio Morestoni termina entre os seis primeiros colocados no treino livre em Algarve da Porsche Carrera Cup
Matheus Comparatto vai ao top 10 no treino livre para a etapa do Algarve da Porsche Carrera Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários