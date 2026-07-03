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Com quatro categorias na pista, Brasil terá seis representantes em Silverstone: Bortoleto (F1), Câmara e Fittipaldi (F2), Clerot e Barrichello (F3) e Ferreira (F1 Academy)

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. No sábado (04) as atividades seguem a todo vapor tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões de sábado do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:

A sprint acontece às 8h00, no fuso horário de Brasília, 12h00 local. Já a classificação para a corrida de domingo acontece mais tarde, às 12h00 de Brasília e 16h00 da Inglaterra.

No período entre as sessões, há 20% de probabilidade de chuva, temperaturas variando entre 16° e 24°C e ventos de no máximo 26km/h.

Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:

Em negrito, as sessões de sábado:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 11h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 09h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h50 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 05h35 F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 04h25 F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 03h45 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 14h00 F1TV Pro
Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 14h05 F1TV Pro
Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 06h00 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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