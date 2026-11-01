Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia

Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"

NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Martinsville II
NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato

F1: Bortoleto conta segredo de 'volta surpresa' após vários problemas no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto conta segredo de 'volta surpresa' após vários problemas no México

F1: Ocon se manifesta após ser dispensado do GP do México e nega briga física com chefe da Haas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Ocon se manifesta após ser dispensado do GP do México e nega briga física com chefe da Haas

F1 - Hamilton larga na pole e Bortoleto é 14º: veja grid do GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Hamilton larga na pole e Bortoleto é 14º: veja grid do GP do México

Hamilton é POLE no México, primeira pela Ferrari, e Bortoleto é 14º; Participe do Q4

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Hamilton é POLE no México, primeira pela Ferrari, e Bortoleto é 14º; Participe do Q4
Fórmula 1 GP do México

Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1

Etapa terá Lewis Hamilton largando na primeira posição

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Neste domingo, a Fórmula 1 finaliza as atividades do GP do México, 19ª etapa da temporada 2026. Lewis Hamilton, da Ferrari, largará da pole, seguido por George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México neste domingo? O Motorsport.com te mostra:

 A corrida será às 17h de Brasília, 14h locais. De acordo com o weather.com, o dia será nublado, com máxima de 25ºC e mínima de 12ºC. Os ventos serão de 15km/h a 30km/h. 

Horários do GP do México de F1: 

Em negrito, as sessões do domingo

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 18h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 17h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 
 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"
Mais de
Redação Motorsport.com

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia

NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Martinsville II
NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato

F1: Ocon deixa o México após 'treta' com a Haas; Rafa Câmara pode substituí-lo no Brasil? Entenda os cenários

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Ocon deixa o México após 'treta' com a Haas; Rafa Câmara pode substituí-lo no Brasil? Entenda os cenários

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia

Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"

NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Martinsville II
NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato