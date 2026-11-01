Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1

Neste domingo, a Fórmula 1 finaliza as atividades do GP do México, 19ª etapa da temporada 2026. Lewis Hamilton, da Ferrari, largará da pole, seguido por George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México neste domingo? O Motorsport.com te mostra:

A corrida será às 17h de Brasília, 14h locais. De acordo com o weather.com, o dia será nublado, com máxima de 25ºC e mínima de 12ºC. Os ventos serão de 15km/h a 30km/h.

Horários do GP do México de F1:

Em negrito, as sessões do domingo

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 18h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 17h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

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