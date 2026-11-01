Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1
Etapa terá Lewis Hamilton largando na primeira posição
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Neste domingo, a Fórmula 1 finaliza as atividades do GP do México, 19ª etapa da temporada 2026. Lewis Hamilton, da Ferrari, largará da pole, seguido por George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México neste domingo? O Motorsport.com te mostra:
A corrida será às 17h de Brasília, 14h locais. De acordo com o weather.com, o dia será nublado, com máxima de 25ºC e mínima de 12ºC. Os ventos serão de 15km/h a 30km/h.
Horários do GP do México de F1:
Em negrito, as sessões do domingo
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|18h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do México de F1
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia
Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"
NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.