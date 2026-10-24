Neste domingo, a Fórmula 1 finaliza as atividades do GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026. A categoria inicia neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Austin no domingo no Circuito das Américas? O Motorsport.com te mostra:

A largada está marcada para às 17h, horário de Brasília, 15h locais.

A previsão para Austin indica temperaturas entre 11°C e 29°C, com céu predominantemente nublado ao longo do dia.

A possibilidade de chuva é baixa, mas pode chegar a 20% durante a prova. Os ventos devem soprar de sul e sudeste, com rajadas que podem atingir entre 35 km/h e 40 km/h.

Andrea Kimi Antonelli larga na pole, com Max Verstappen e Isack Hadjar logo na sequência. A dupla da Ferrari ocupa a terceira fila, com George Russell em sexto.

Gabriel Bortoleto larga em 22º depois de receber duas punições somando um total de 80 posições perdidas.

Confira a programação do GP dos EUA de F1:

Em negrito, as sessões do domingo

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 17h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 3 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 14h00 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

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