Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP dos Estados Unidos de F1
Etapa é a primeira da tradicional rodada tripla do continente americano
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Neste domingo, a Fórmula 1 finaliza as atividades do GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026. A categoria inicia neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Austin no domingo no Circuito das Américas? O Motorsport.com te mostra:
A largada está marcada para às 17h, horário de Brasília, 15h locais.
A previsão para Austin indica temperaturas entre 11°C e 29°C, com céu predominantemente nublado ao longo do dia.
A possibilidade de chuva é baixa, mas pode chegar a 20% durante a prova. Os ventos devem soprar de sul e sudeste, com rajadas que podem atingir entre 35 km/h e 40 km/h.
Andrea Kimi Antonelli larga na pole, com Max Verstappen e Isack Hadjar logo na sequência. A dupla da Ferrari ocupa a terceira fila, com George Russell em sexto.
Gabriel Bortoleto larga em 22º depois de receber duas punições somando um total de 80 posições perdidas.
Confira a programação do GP dos EUA de F1:
Em negrito, as sessões do domingo
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 3 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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