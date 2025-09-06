Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Lombardia para o GP da Itália, realizado no Autodromo Nazionale di Monza. É a 16ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista da 'grande Milão' neste domingo, terceiro e último dia de atividades em Monza? O Motorsport.com checou via weather.com na neste sábado e te conta.

A largada do GP da Itália de F1 é às 10h de Brasília, 15h locais. Probabilidade de chuva na casa de somente 5% no período da prova, com temperaturas em torno de 26ºC e ventos nordeste de apenas 3km/h esperados.

A programação do GP da Itália e do Motorsport.com no YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 04h45 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 03h15 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

