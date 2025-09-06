Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza
Motorsport.com faz a cobertura completa da 16ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Lombardia para o GP da Itália, realizado no Autodromo Nazionale di Monza. É a 16ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista da 'grande Milão' neste domingo, terceiro e último dia de atividades em Monza? O Motorsport.com checou via weather.com na neste sábado e te conta.
A largada do GP da Itália de F1 é às 10h de Brasília, 15h locais. Probabilidade de chuva na casa de somente 5% no período da prova, com temperaturas em torno de 26ºC e ventos nordeste de apenas 3km/h esperados.
A programação do GP da Itália e do Motorsport.com no YouTube:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|Bandsports / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!
