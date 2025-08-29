Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta da pausa de verão e chega ao GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. É a 15ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista holandesa neste sábado, dia de classificação em Zandvoort? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

O treino livre 3 é às 6h30min de Brasília, 11h30min no horário local. A classificação é às 10h do Brasil, 15h na Holanda. A previsão é de um dia parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva e ventos de 15km/h a 30km/h. A temperatura máxima é 21°C e a mínima 17°C. Veja programação do GP da Holanda e do YouTube do Motorsport.com:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h30min SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

