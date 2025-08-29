Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP da Holanda
Motorsport.com faz a cobertura completa da 15ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Gabriel Bortoleto, Sauber, Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta da pausa de verão e chega ao GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. É a 15ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista holandesa neste sábado, dia de classificação em Zandvoort? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.
O treino livre 3 é às 6h30min de Brasília, 11h30min no horário local. A classificação é às 10h do Brasil, 15h na Holanda. A previsão é de um dia parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva e ventos de 15km/h a 30km/h. A temperatura máxima é 21°C e a mínima 17°C. Veja programação do GP da Holanda e do YouTube do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|10h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h30min
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
