Fórmula 1 GP da Holanda

Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP da Holanda

Motorsport.com faz a cobertura completa da 15ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber, Franco Colapinto, Alpine

Gabriel Bortoleto, Sauber, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta da pausa de verão e chega ao GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. É a 15ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista holandesa neste sábado, dia de classificação em Zandvoort? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

O treino livre 3 é às 6h30min de Brasília, 11h30min no horário local. A classificação é às 10h do Brasil, 15h na Holanda. A previsão é de um dia parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva e ventos de 15km/h a 30km/h. A temperatura máxima é 21°C e a mínima 17°C. Veja programação do GP da Holanda e do YouTube do Motorsport.com:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h30min
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2
Q4 Sábado Após a Classificação
PÓDIO Domingo Após a Corrida
RETA FINAL Segunda-feira 18h45

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
