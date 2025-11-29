F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, no Circuito de Losail, próximo à capital Doha. É a 23ª de 24 etapas em 2025, com direito a formato sprint.
Aliás, você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Losail para este domingo, o dia do GP do Catar? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.
A largada acontece às 13h de Brasília, 19h do Catar. A previsão de chuva é de 2% durante o horário da corrida. Máxima de 23º e ventos norte de até 13km/h. Veja programação de pista e do nosso canal:
Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
