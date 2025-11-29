F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, no Circuito de Losail, próximo à capital Doha. É a 23ª de 24 etapas em 2025, com direito a formato sprint.

Aliás, você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Losail para este domingo, o dia do GP do Catar? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

A largada acontece às 13h de Brasília, 19h do Catar. A previsão de chuva é de 2% durante o horário da corrida. Máxima de 23º e ventos norte de até 13km/h. Veja programação de pista e do nosso canal:

Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!