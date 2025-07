Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Floresta das Ardenas para o GP da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps. É a 13ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite do esporte a motor -- e com formato sprint, de modo que a sexta-feira teve treino livre e quali para a prova curta deste sábado.

Aliás, você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Spa ao longo deste sábado, o segundo dia de atividades no GP da Bélgica de Fórmula 1? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

A sprint é às 7h de Brasília, 12h de Spa. O quali principal é às 11h do Brasil, 16h da Bélgica. A previsão de chuva fica na casa de 20% no período entre as sessões. Temperaturas máximas de 21ºC e ventos sudeste de até 13 km/h. Veja programação do GP da Bélgica e do YouTube do Motorsport.com:

Veja toda a programação do GP da Bélgica de F1, com etapas de F2 e F3

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sprint Sábado 07h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 08h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h (A Confirmar) DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

