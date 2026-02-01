Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

Horner admite que ainda tem "assuntos pendentes" na F1 e não descarta retorno

Ex-chefe da Red Bull falou com a imprensa pela primeira vez desde sua saída do time austríaco, em julho de 2025

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner deixou o comando da Red Bull e a Fórmula 1 em julho de 2025 e, desde então, está sendo associado a uma volta à categoria. O britânico foi ligado a equipes como Aston Martin e Haas, no entanto, a Alpine tem se mostrado o nome mais forte para um possível retorno. Agora, o britânico falou com a imprensa pela primeira vez, admitindo que há "assuntos pendentes". 

Leia também:

Há pouco mais de dez dias, Flavio Briatore falou durante o lançamento da Alpine que Horner estava "negociando com a Otro", empresa que lidera um grupo de investidores que possui 24% da equipe francesa. 

Falando no European Motor Show, em Dublin, Horner disse sentir "que tem assuntos pendentes na Fórmula 1", mas enfatiza que um possível retorno não é necessário e só voltará com o projeto certo. 

“Não terminou da maneira que eu queria. Mas não voltarei por qualquer motivo. Só voltarei por um projeto que possa vencer. Se não tiver nada para fazer, não quero voltar ao paddock", explicou. 

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Foto: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

“Sinto falta do esporte, das pessoas, da equipe que construí. Passei 21 anos incríveis na F1. Tive uma época maravilhosa, ganhei muitas corridas e campeonatos, trabalhei com pilotos, engenheiros e parceiros incríveis", relembrou. "Não tenho que voltar. Posso encerrar minha carreira agora. Só voltarei se surgir a oportunidade certa, para trabalhar com pessoas incríveis e em um ambiente onde todos compartilhem o desejo de vencer". 

Como já era especulado, o britânico ainda admitiu que prefere "ser um parceiro do que um ‘funcionário assalariado’", mas tem buscado não se precipitar: "Vamos ver como isso vai se desenrolar. Não tenho pressa, não preciso fazer nada". 

“O interessante é que saí da Red Bull em 8 de julho e esta é, na verdade, a primeira vez que falo com alguém. Na mídia, escreveram que eu estava em negociações com quase todas as equipes de Fórmula 1, desde as últimas posições do grid até as primeiras. As pessoas estão curiosas: ‘O que vou fazer? Para onde vou?’. A verdade é que não posso fazer nada até a primavera, mas é muito gratificante ser mencionado por tantas equipes diferentes", concluiu. 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

