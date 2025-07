De acordo com os últimos rumores que circulam no paddock, Bernie Ecclestone, ex-dono da Fórmula 1, e o ex-chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, estão planejando assumir a propriedade parcial da equipe Alpine, que está avaliada em 1,2 bilhão de libras esterlinas, ou mais de R$ 8,9 bilhões.

Com o futuro de Horner em dúvida após sua saída da Red Bull, o comentarista de F1 Nelson Valkenburg compartilhou algumas informações interessantes sobre os bastidores no podcast The Race F1: "O desejo de Horner de ser proprietário de uma equipe é muito forte".

"A Alpine parece ser uma boa opção no momento. Com o apoio de Bernie Ecclestone, ele poderia se tornar um acionista minoritário da equipe".

De acordo com Valkenburg, Horner manteve recentemente longas conversas com o CEO do conglomerado automotivo Renault, Luca de Meo e Flavio Briatore. A iminente saída de De Meo do cargo executivo alimenta ainda mais a incerteza sobre o futuro da Alpine.

Bernie Ecclestone, de 94 anos, não se afastou da F1 apesar de sua idade. Na temporada de 2025, Ecclestone, que foi visto no paddock em muitas corridas, também participou das reuniões da comissão da FIA com Horner.

Bernie Ecclestone com Christian Horner, diretor de equipe da Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Os dois estão intimamente ligados desde 2005, quando Horner levou a Red Bull para o grid. Com o apoio financeiro e político de Ecclestone, o investimento de Horner na Alpine pode mudar o destino de uma das equipes mais estabelecidas da F1.

A posição oficial da Alpine continua clara: Não há planos de venda. O CEO da Renault, Luca de Meo, declarou anteriormente que a equipe não está à venda. Da mesma forma, o consultor e 'voz forte' da equipe, Flavio Briatore, garantiu ao pessoal da Alpine que a equipe não mudará de mãos.

No entanto, a estrutura cada vez maior da F1 e os valores de mercado das equipes, que são expressos em bilhões de libras, abrem caminho para o desenvolvimento de diferentes cenários a portas fechadas.

Por outro lado, estima-se que o contrato de Christian Horner com a Red Bull vai até janeiro de 2026. Isso significa que uma possível mudança de propriedade só poderá ocorrer a partir do início do próximo ano.

