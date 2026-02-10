Horner estaria negociando retorno à F1 com antigo parceiro da McLaren
Britânico deixou a Red Bull no meio da temporada de 2025
Christian Horner deixou a Red Bull após o GP da Grã-Bretanha, desde então há muitas notícias de que o britânico poderia retornar ao paddock da Fórmula 1 como chefe de outra equipe ou até mesmo em outro cargo. Agora, segundo uma reportagem da Sky Sports, Horner está em contato com a MSP Sports Capital sobre um possível investimento na Alpine.
A MSP Sports Capital vendeu sua participação na McLaren Racing em setembro de 2025 e agora estaria interessada em retornar à categoria e as informações é de que isso poderia acontecer com a participação do britânico.
"Bem, veja, até agora eu tenho ido a praticamente todas as equipes do grid", disse Horner ao TODAY quando questionado sobre os rumores recentes. "Eu tenho falado muito pouco publicamente desde que deixei a Red Bull. É lisonjeiro que haja frequentemente essa especulação de que eu vou para esta ou aquela equipe, mas isso é comum na F1".
"Só voltaria se tivesse a oportunidade certa, trabalhando com as pessoas certas, que pensam como eu e querem vencer. Não tenho interesse em apenas participar".
Agora, a reportagem da Sky News trouxe os rumores à tona novamente e afirma: "Fontes disseram que a MSP estava entre um grande grupo — incluindo indivíduos de alto patrimônio líquido, escritórios familiares e investidores institucionais — que manteve conversas com o Sr. Horner sobre apoiar seu próximo negócio no esporte".
