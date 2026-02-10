Pular para o conteúdo principal

Horner estaria negociando retorno à F1 com antigo parceiro da McLaren

F1 - Stroll reclama de novo carro e provoca Russell: "Talvez ele vença por 30 segundos"

AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

F1: Kimi Antonelli sofre acidente de carro antes da pré-temporada no Bahrein

ANÁLISE: Saiba como funciona o RaceWatch, o 'VAR' da F1

F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Albert Park
Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna
Fórmula 1

Horner estaria negociando retorno à F1 com antigo parceiro da McLaren

Britânico deixou a Red Bull no meio da temporada de 2025

Lydia Mee
Publicado:
Christian Horner, Diretor de Equipe, Red Bull Racing

Christian Horner deixou a Red Bull após o GP da Grã-Bretanha, desde então há muitas notícias de que o britânico poderia retornar ao paddock da Fórmula 1 como chefe de outra equipe ou até mesmo em outro cargo. Agora, segundo uma reportagem da Sky Sports, Horner está em contato com a MSP Sports Capital sobre um possível investimento na Alpine.

Leia também:

A MSP Sports Capital vendeu sua participação na McLaren Racing em setembro de 2025 e agora estaria interessada em retornar à categoria e as informações é de que isso poderia acontecer com a participação do britânico.

"Bem, veja, até agora eu tenho ido a praticamente todas as equipes do grid", disse Horner ao TODAY quando questionado sobre os rumores recentes. "Eu tenho falado muito pouco publicamente desde que deixei a Red Bull. É lisonjeiro que haja frequentemente essa especulação de que eu vou para esta ou aquela equipe, mas isso é comum na F1".

"Só voltaria se tivesse a oportunidade certa, trabalhando com as pessoas certas, que pensam como eu e querem vencer. Não tenho interesse em apenas participar".

Agora, a reportagem da Sky News trouxe os rumores à tona novamente e afirma: "Fontes disseram que a MSP estava entre um grande grupo — incluindo indivíduos de alto patrimônio líquido, escritórios familiares e investidores institucionais — que manteve conversas com o Sr. Horner sobre apoiar seu próximo negócio no esporte".

