Horner impõe condição decisiva para retornar à F1

Christian Horner deixou a chefia da Red Bull de forma inesperada no meio da temporada de 2025 da Fórmula 1. O britânico foi tirado do cargo e substituído por Laurent Mekies, no entanto, ele admitiu que gostaria de voltar ao paddock.

Horner é mencionado várias vezes em conversas para assumir algum cargo de grande importância na Alpine - detendo parte das ações da equipe em parceria com a Otro Capital. Inclusive, o time de Flavio Briatore confirmou que está começando negociações com o britânico.

Em entrevista ao Today Show Australia, Horner afirmou que não pensa em reassumir o cargo de chefe de equipe, mas que está aberto a retornar à F1 em uma função diferente, talvez até mesmo em uma estrutura baseada em parceria com a equipe.

"Já fiz minha parte", explicou Horner. "Se eu voltar, será em uma função um pouco diferente daquela que desempenhei nos últimos 20-21 anos. O interesse pelo esporte está muito alto no momento e há muitos nomes importantes interessados em investir na F1".

No entanto, Horner também enfatizou que não agirá precipitadamente. O experiente executivo afirmou que o fim de sua carreira na Red Bull não foi uma decepção para ele e que só voltaria ao paddock se fosse para assumir um papel importante e em uma equipe vencedora.

"Não tenho pressa. Se minha carreira terminar com a minha passagem pela Red Bull, foi uma jornada incrível. Só voltarei se for para um projeto realmente empolgante e que possa ser vencedor no final".

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!