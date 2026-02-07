Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Stella aponta ponto-chave do motor Mercedes explorado na McLaren

Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

Geral
Geral
Morre adolescente que foi espancado por ex-piloto da Fórmula Delta

NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos
Fórmula 1

Horner impõe condição decisiva para retornar à F1

Britânico deixou a Red Bull após o GP da Grã-Bretanha de 2025 e estaria negociando com a Alpine

Ömer Efe Kılıçarslan
Publicado:
Add as a preferred source
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner deixou a chefia da Red Bull de forma inesperada no meio da temporada de 2025 da Fórmula 1. O britânico foi tirado do cargo e substituído por Laurent Mekies, no entanto, ele admitiu que gostaria de voltar ao paddock.

Leia também:

Horner é mencionado várias vezes em conversas para assumir algum cargo de grande importância na Alpine - detendo parte das ações da equipe em parceria com a Otro Capital. Inclusive, o time de Flavio Briatore confirmou que está começando negociações com o britânico.

Em entrevista ao Today Show Australia, Horner afirmou que não pensa em reassumir o cargo de chefe de equipe, mas que está aberto a retornar à F1 em uma função diferente, talvez até mesmo em uma estrutura baseada em parceria com a equipe.

"Já fiz minha parte", explicou Horner. "Se eu voltar, será em uma função um pouco diferente daquela que desempenhei nos últimos 20-21 anos. O interesse pelo esporte está muito alto no momento e há muitos nomes importantes interessados em investir na F1".

No entanto, Horner também enfatizou que não agirá precipitadamente. O experiente executivo afirmou que o fim de sua carreira na Red Bull não foi uma decepção para ele e que só voltaria ao paddock se fosse para assumir um papel importante e em uma equipe vencedora.

"Não tenho pressa. Se minha carreira terminar com a minha passagem pela Red Bull, foi uma jornada incrível. Só voltarei se for para um projeto realmente empolgante e que possa ser vencedor no final".

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Por que suspensão push-rod é 'tendência' nos carros de 2026?

Principais comentários

Mais de
Ömer Efe Kılıçarslan

Doohan pode ganhar 'segunda chance' na F1; saiba como e quando

Fórmula 1
Fórmula 1
Doohan pode ganhar 'segunda chance' na F1; saiba como e quando

Ex-F1 põe fim à discussão Senna x Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Ex-F1 põe fim à discussão Senna x Verstappen

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Últimas notícias

Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Geral
Misc Geral
Pedro Lima se classifica em oitavo debaixo de chuva em Portugal

Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby conquista o segundo lugar nas 4 Horas de Abu Dhabi da Asian Le Mans Series

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026