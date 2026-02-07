Horner impõe condição decisiva para retornar à F1
Britânico deixou a Red Bull após o GP da Grã-Bretanha de 2025 e estaria negociando com a Alpine
Christian Horner deixou a chefia da Red Bull de forma inesperada no meio da temporada de 2025 da Fórmula 1. O britânico foi tirado do cargo e substituído por Laurent Mekies, no entanto, ele admitiu que gostaria de voltar ao paddock.
Horner é mencionado várias vezes em conversas para assumir algum cargo de grande importância na Alpine - detendo parte das ações da equipe em parceria com a Otro Capital. Inclusive, o time de Flavio Briatore confirmou que está começando negociações com o britânico.
Em entrevista ao Today Show Australia, Horner afirmou que não pensa em reassumir o cargo de chefe de equipe, mas que está aberto a retornar à F1 em uma função diferente, talvez até mesmo em uma estrutura baseada em parceria com a equipe.
"Já fiz minha parte", explicou Horner. "Se eu voltar, será em uma função um pouco diferente daquela que desempenhei nos últimos 20-21 anos. O interesse pelo esporte está muito alto no momento e há muitos nomes importantes interessados em investir na F1".
No entanto, Horner também enfatizou que não agirá precipitadamente. O experiente executivo afirmou que o fim de sua carreira na Red Bull não foi uma decepção para ele e que só voltaria ao paddock se fosse para assumir um papel importante e em uma equipe vencedora.
"Não tenho pressa. Se minha carreira terminar com a minha passagem pela Red Bull, foi uma jornada incrível. Só voltarei se for para um projeto realmente empolgante e que possa ser vencedor no final".
