Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, revelou que não se importa com o papel de 'vilão' da Fórmula 1 se isso significa que um objetivo será alcançado: a vitória.

O britânico lidera a equipe austríaca desde sua estreia em 2005, no lugar da Jaguar, que, desde então, venceu seis títulos de construtores e oito de pilotos na F1. Ele atribuiu tal sucesso à uma certa má fama que a escuderia taurina tem na categoria máxima do automobilismo.

"Inevitavelmente, você não conseguirá agradar a todos", explicou ele, em entrevista ao portal PlanetF1. "As coisas são divulgadas na mídia e assim por diante. Mas eu sempre fui a mesma pessoa. Sempre agi da mesma forma. Espero 100%, e darei 100%".

"Mas, às vezes, isso o torna impopular entre seus rivais. A melhor maneira de se tornar impopular neste negócio é vencer, e fizemos uma boa quantidade disso nos últimos anos".

Um dos fatores que podem afetar tal imagem, principalmente pelo protagonismo da Grã-Bretanha na F1, é a falta de conexão da Red Bull com o público britânico, mesmo com uma das sedes em Milton Keynes, na Inglaterra.

"Desde David Coulthard, nunca tivemos um piloto britânico", disse ele ao PlanetF1.com. "Vencemos quatro vezes com Sebastian Vettel, que derrotou Lewis [Hamilton] e Fernando [Alonso]. Fizemos isso novamente com Max [Verstappen], que obviamente venceu Lewis em 2021, e depois com Lando Norris e George Russell no ano passado".

"Portanto, nunca fomos uma espécie de favoritos em casa, por sermos uma equipe de propriedade austríaca, apesar de sermos muito centrados na Grã-Bretanha por estarmos sediados em Milton Keynes, bem perto de Silverstone", concluiu.

