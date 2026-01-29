Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

Horner se encontra com presidente da FIA e alimenta rumores de retorno à F1

Ex-chefe da Red Bull reacendeu especulações sobre após visitar escritórios da FIA em Paris

Lydia Mee
Editado:

Christian Horner, Red Bull Racing

O ex -CEO e chefe da Red Bull Racing, Christian Horner, visitou a FIA em Paris, o que gerou questionamentos entre os fãs da Fórmula 1.

Leia também:

Horner foi substituído por Laurent Mekies em seu cargo na equipe de Milton Keynes em 9 de julho de 2025. Houve vários rumores sobre um possível retorno do britânico ao paddock. No entanto, nada foi confirmado até o momento. Mas, como o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, compartilhou momentos da visita de Horner nas redes sociais, isso gerou ainda mais especulações.

"É maravilhoso receber Christian Horner nos escritórios da FIA em Paris hoje. Bom te ver, meu amigo", escreveu o presidente da FIA no Instagram.

 

"Com certeza vou comprar aquela equipe de F1... Vamos lá!", escreveu um fã, enquanto outro acrescentou: "O que ele está comprando?... o grid está chato sem ele."

Muitos dos comentários apontavam para os rumores recentes que ligavam Horner à Alpine. A equipe francesa confirmou esta semana que o ex-chefe da Red Bull fazia parte de um grupo de investidores que demonstraram interesse na escuderia.

Após a Otro Capital, que inclui investidores famosos como os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, e os atletas Travis Kelce, Patrick Mahomes e Rory McIlroy, ter adquirido uma participação de 24% na Alpine em 2023, o grupo de investimento agora considera vender sua participação.

Em resposta aos rumores de que Horner poderia investir, a Alpine afirmou em comunicado: "Não é segredo que a Otro Capital realizou conversas preliminares para vender sua participação na equipe."

Com o crescimento rápido e contínuo da F1, a avaliação das equipes tem aumentado e, como era de se esperar, isso levou ao interesse de várias partes em entrar no esporte.

A equipe é regularmente abordada e contatada por potenciais investidores, especialmente porque a Otro Capital declarou que conversas exploratórias já ocorreram. Um dos grupos que manifestou interesse é um grupo de investidores, que também inclui Christian Horner.

"Qualquer abordagem ou discussão será feita com os acionistas existentes, Otro Capital [24%] e Renault Group [76%]."





 





 

