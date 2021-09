Christian Horner acredita que Max Verstappen “não tem nada a perder” na luta pelo título de Fórmula 1 este ano, não vendo nenhuma mudança em sua abordagem, apesar das pressões envolvidas.

O piloto da Red Bull está atualmente em sua primeira batalha pelo título de F1, vencendo o sete vezes campeão mundial de F1 Lewis Hamilton por cinco pontos no topo da classificação de pilotos, com oito corridas restantes este ano.

Verstappen e Hamilton bateram duas vezes este ano, enquanto lutavam por uma posição. Após um acidente de alta velocidade em Silverstone em julho, os dois pilotos abandonaram em Monza há duas semanas, após um confronto na primeira chicane.

Os comissários da FIA consideraram Verstappen o principal culpado pela colisão, punindo o holandês em três posições no grid para o GP da Rússia neste fim de semana.

Hamilton disse na quinta-feira que achava que a pressão da luta pelo título poderia estar mudando Verstappen, refletindo em suas próprias lutas durante sua primeira tentativa de disputar o título em 2007.

Foi uma afirmação que Verstappen rejeitou, dizendo que mostrava que Hamilton "não me conhece".

O chefe da Red Bull, Horner, estava de acordo com Verstappen, dizendo que não tinha visto nenhuma mudança no holandês sob a pressão de uma batalha pelo título da F1.

"Não vejo nenhuma mudança nele", disse Horner. “Ele é jovem, ele está indo para isso, ele não tem nada a perder. Ele não está sentado lá com um monte de campeonatos mundiais defendendo o título, ele é o desafiante.”

“É assim que ele está atacando este campeonato, e quando você vê a pressão que ele estava sofrendo com a torcida em Zandvoort, você não tem pressão maior do que isso. Acho que a maneira como ele lidou com isso em particular foi verdadeiramente impressionante.”

“Ele está realmente gostando e saboreando esta batalha. Já se passou muito, muito tempo desde que estivemos em uma posição como esta. Isso é empolgante para ele e é empolgante e motivador para toda a equipe.”

Verstappen e Hamilton foram de roda a roda em várias ocasiões este ano, incluindo na volta de abertura em Monza, quando Hamilton desistiu de uma ultrapassagem na chicane Roggia, evitando um incidente.

Questionado se achava que Verstappen precisava recuar mais dos movimentos, Horner disse que todos os incidentes foram analisados ​​“com muito cuidado” pela equipe e que Verstappen era “extremamente autocrítico”.

“Ele é um piloto duro, é parte de sua característica, é parte do motivo pelo qual ele tem os seguidores que possui”, disse Horner.

“Você sabe que quando ele estiver no carro, ele dará 110%. E eu acho que isso também tem o impacto sobre os pilotos que ele está correndo contra, porque eles sabem que ele vai com tudo.”

“Mas é claro, tem que haver medida. Acho que na hora certa ele deu essa medida. Acho que em corridas diferentes, até mesmo as que vimos este ano.”

“É parte do personagem que ele é, o piloto de ataque. Faz parte de sua personalidade. E eu não acho que isso vai mudar.”

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a jogada de Verstappen sobre Hamilton foi uma "falta tática" logo após a corrida de Monza, mas disse na sexta-feira na Rússia que "momentos difíceis" eram inevitáveis ​​na luta pelo título.

Questionado se achava que haveria mais colisões no futuro, Wolff disse: “Acho que eles sabem muito bem o que fazem.”

“Se ambos quisessem evitar batidas, teríamos menos. Se eles não evitarem colisões, porque acham que não é certo tirar o pé ou não ceder espaço, então teremos mais.”

“Não estamos sentados nos carros.”

F1 AO VIVO: Mercedes BEM na Rússia, PUNIÇÃO para Verstappen, MEDO da chuva e as notícias de Sochi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: