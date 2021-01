O calendário de 2021 da F1 vai ganhando seus contornos finais. Após de o circuito de Barcelona confirmar o GP da Espanha, a agência de notícias ANSA, da Itália, cravou que Ímola estará de volta ao campeonato de 2021, após adiamentos do GP da Austrália – que abriria o campeonato – e o da China.

A data ainda não está certa, segundo a agência, com a probabilidade maior de ocorrer no dia 18 de abril.

Ainda segundo a publicação da ANSA, a oficialização deve ocorrer nesta terça-feira, às 5h15 – horário de Brasília – por meio de uma coletiva envolvendo o governador da região da Emília Romagna.

