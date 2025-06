O prefeito de Ímola, Marco Panieri, e o governador da Emilia Romagna Michele de Pascale divulgaram uma carta aberta após a exclusão do GP da Emilia Romagna do calendário da Fórmula 1 de 2026.

A F1 anunciou o calendário de 24 corridas de 2026 em 10 de junho, e ele deve incluir o novo GP de Madri. No entanto, como o calendário ainda conta com 24 corridas, Imola foi deslocada - pelo menos por enquanto. Após a notícia, Panieri e o presidente de Pascale divulgaram uma forte declaração conjunta.

"O calendário provisório do GP de Fórmula 1 para a temporada de 2026 foi anunciado, do qual Ímola está excluída", começou a declaração.

"Esta é uma notícia da qual estávamos cientes e que, compreensivelmente, gera perguntas, decepção e um sentimento de amargura do lado de fora, porque nos últimos anos nosso território provou ser capaz de sediar um evento extraordinário com números recordes, capaz de combinar prestígio internacional, promoção do Feito na Itália, do Vale do Motor e retornos concretos para o sistema econômico e turístico de nossa terra e de todo o país".

"De fato, o GP de Ímola foi um dos mais amados e apreciados pelos fãs e pilotos, como também foi demonstrado com força nos dias seguintes ao evento, e sua singularidade no mundo era evidente: a de unir a corrida na pista com o território circundante, a partir de um centro histórico a ser experimentado".

Apesar da exclusão, Panieri e De Pascale estão confiantes de que esse não será o fim do GP da Emilia Romagna.

"No entanto, queremos ser muito claros: essa notícia não é, de forma alguma, a palavra final", acrescentaram. "Para a região e o território, o caminho percorrido por Ímola e o GP Made in Italy e da Emilia-Romagna não termina aqui. Estamos e estávamos cientes da complexidade da dinâmica ligada ao calendário e o quadro era muito complicado desde o início".

"O contrato assinado em 2021 - que poucos acreditavam ser possível na época - previa o retorno estável do GP a Ímola até 2025. Como a Região da Emilia-Romagna e o Município de Imola, entre os parceiros promotores, fizemos realmente tudo o que podia ser feito nesta fase".

"Destacamos várias vezes, em várias ocasiões, de diferentes maneiras, para todos os atores envolvidos, a importância e a natureza estratégica da questão. Fizemos isso com transparência, clareza, disponibilidade máxima e colaboração institucional".

A declaração também observou que o município de Ímola confirmou sua disponibilidade por mais de um ano e "alocou os recursos necessários no orçamento também para 2026, como foi solicitado pelos outros parceiros institucionais e esportivos após o compromisso assumido de recuperar no próximo ano a edição perdida de 2023 devido aos dramáticos eventos de inundação".

"No entanto, este não é o momento para controvérsias, passividade e resignação. Agora é a hora de todos assumirem a responsabilidade e retomarem as discussões para o retorno ao calendário".

Para ler a declaração completa, clique aqui.

