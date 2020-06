Ímola garante certificação da FIA e tem condições de voltar a receber F1

A FIA enviou ao autódromo de Ímola a documentação necessária para a renovação da aprovação de Grau 1 do Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

Uberto Selvatico Estense, presidente da companhia que administra o autódromo disse: "Com a renovação da homologação, estamos em condições de também sediar um GP de Fórmula 1, com todos os parâmetros exigidos pela FIA em nossa pista. Esperamos que esse sonho se torne realidade."

A pista recebeu a F1 entre 1980 e 2006, sendo palco do acidente fatal de Ayrton Senna, em 1994. Rumores indicam que Ímola poderá voltar ao calendário da categoria máxima do automobilismo ainda em 2020.

GALERIA: Em quais circuitos Senna era mais dominante na F1?

Galeria Lista Mônaco: 6 vitórias: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. 1 / 17 Foto de: LAT Images Spa-Francorchamps: 5 vitórias: 1985, 1988, 1989, 1990 e 1991 2 / 17 Foto de: Ercole Colombo Estados Unidos (Detroit): 3 vitórias : 1986, 1987 e 1988 3 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Hockenheim: 3 vitórias: 1988, 1989 e 1990 4 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Hungaroring: 3 vitórias: 1988, 1991 e 1992 5 / 17 Foto de: LAT Images Ímola: 3 vitórias: 1988, 1989 e 1991 6 / 17 Foto de: LAT Images Adelaide: 2 vitórias: 1991 e 1993 7 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Interlagos: 2 vitórias: 1991 e 1993 8 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Montreal: 2 vitórias: 1988 e 1990 9 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Jerez: 2 vitórias: 1986 e 1989 10 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Monza: 2 vitórias: 1990 e 1992 11 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Suzuka: 2 vitórias: 1988 e 1993 12 / 17 Foto de: LAT Images EUA (Phoenix): 2 vitórias: 1990 e 1991 13 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Cidade do México: 1 vitória: 1989 14 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Portugal: 1 vitória: 1985 15 / 17 Foto de: LAT Images Silverstone: 1 vitória: 1988 16 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Donington Park: 1 vitória: 1993 17 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images

